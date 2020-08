Tras pasar por una amputación, Daniella Álvarez muestra todo el medicamento que debe tomar

BOGOTÁ, Colombia.- La famosa modelo colombiana, Daniella Álvarez, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores su situación actual luego de haber tenido que pasar por una amputación de pie, y parte de su pierna, hace tan sólo poco más de dos meses.

La exMiss Colombia 2011-2012 mostró todo el medicamento al que se tiene que someter para aliviar y calmar los estragos de dicha operación, y aunque esto pueda ser una situación difícil, la famosa se ve optimista y muy agradecida.

‘’Tomo 24 pastillas al día y todas las mañanas deben inyectarme para estar anticoagulada y evitar que se formen trombos en mi cuerpo. Estar medicada ha sido una de las cosas más difíciles en mi recuperación, pues algunas de estas pastillas me causan mucho sueño durante el día dificultando mis rehabilitaciones y otras como la inyección me tienen toda mi barriga con morados’’, explica la modelo.

‘’Es muy duro luchar contra el sueño y el cansancio que me producen las medicinas pero tengo que agradecer que existen porque me alivian de los fuertes dolores y corrientazos que me dan en las piernas. Poco a poco irán bajando estas dosis pero lo que si les puedo decir es que nada detiene mis ganas de salir adelante, que me esfuerzo al mil en cada una de mis rehabilitaciones y sobretodo que nada me quita mis ganas y fuerte deseo de siempre estar FELIZ!!’’, finalizó.

Cabe recordar que la también empresaria perdió el pie izquierdo por una isquemia luego de que se le complicara una operación de abdomen por una masa anómala.