Tras no ser nominada a los Grammy's, fanáticos de Selena Gomez la vuelven tendencia en redes

MÉXICO.- La mañana de este martes se dieron a conocer las listas de nominados para los Premios Grammy 2021, sin embargo, ha sido muy notable para los fanáticos ver a sus artistas favoritos con nula participación, como ha sido el caso de Selena Gomez.

Pese a que la famosa ha trazado un poco más camino en su carrera como cantante con el álbum ‘Rare’, su nombre no figuró dentro de ninguna categoría y eso enfureció a sus seguidores, quienes recurrieron a redes sociales para desahogar sus frustraciones al respecto.

‘’Selena no pierde, los Grammys la pierden a ella’’, ‘’Me da mucha rabia que Selena Gomez no haya sido nominada en los Grammys siendo que su álbum ha sido una de las mejores cosas del 2020’’, ‘’Selena merecía tener una nominación mínimo por la canción lose you to love me, lo merecía completamente pero nunca valoran su trabajo y esfuerzo. SELENA DESERVED BETTER’’, se leía en algunos de los comentarios.

Selena merecía tener una nominción mínimo por la canción lose you to love me, lo merecía completamente pero nunca valoran su trabajo y esfuerzo. SELENA DESERVED BETTER. pic.twitter.com/zTNz4z6tPD — gaby✬�� (@bygabystyles) November 24, 2020

Esto hizo que el nombre de Selena se convirtiera en tendencia en México y en otros países, en donde reconocían que la cantante de ‘Look At Her Now’ merece más reconocimiento.

Cabe señalar que, hasta el momento, Selena no ha dado ningún comentarios al respecto, aun que en fechas pasadas ha llegado a comentar que un Grammy no es tanto de su interés como un Globo de Oro o un Óscar.

Esta es un buen momento para recordar esta respuesta épica de Selena sobre los #GRAMMYs ... Ella simplemente es mucho más ... pic.twitter.com/r1EdPm9naX — Jeronimo Sierra⚡️ (@iamjeronimo_) November 24, 2020