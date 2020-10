Tras dos años, Danna Paola por fin encuentró a Pablo

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola ha alcanzado fama mundial con éxitos como 'Oye Pablo', canción que le escribió a un desconocido con el cual se cruzó y que años después por fin apareció.

Así lo aseguró la misma Danna durante una entrega de premios de la revista GQ, lo cual causó conmoción entre sus fanáticos.

La cantante mexicana dijo que Pablo ya había aparecido y pidió no darle más "reflector" porque podría causar mucha locura en su vida.

Y es que hace algunos meses, cuando dicha canción ocupaba los primeros lugares en las listas de popularidad, la interprete contó la curiosa historia de con escribió la letra.

Danna declaró que la letra de la canción surgió de una historia real cuando conoció a un chico sobre la Gran Vía en España en febrero de 2018.

Recién llegada a Madrid, me acababan de dar el móvil, eran las 8 de la noche e iba de camino al dentista y de repente alguien se me acerca y veo a un chico súper guapo, altísimo, vestido divino, olía delicioso, el pelo rubio como de príncipe encantador y ojos súper bonitos... me quedé como en shock”, reveló aquella vez.