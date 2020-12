Tras contraer el Covid, Juan Osorio se despidió de sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un mes de dar positivo a Covid-19, Juan Osorio sigue en recuperación, pero la gravedad de sus síntomas fueron tales que tuvo que despedirse de sus hijos.

Así lo dijo en una entrevista a El Universal, donde contó que la ha pasado tan mal con esta enfermedad que pensó que no sobreviviría.

“Llevo 25 días (desde que contrajo Covid) pero estuve muy grave, hubo un momento en la madrugada que me despedí de mis hijos”, contó Osorio.

“Ellos el otro lado de la puerta, Emilio…muy cañón, la vi fuerte porque se complicó la cosa, pero gracias a Dios y a los doctores, a la enfermera que me cuidó y a mis hijos que me dieron mucha fortaleza aquí estoy, con las secuelas en los pulmones, el cansancio, dolor de cabeza, pero ahorita ya puedo platicar, los doctores ya me dieron permiso de levantarme”, explicó.

No sólo se despidió de sus hijos, también de sus nietos, un momento que recuerda fue de los más difíciles de su vida.

“Fue un día muy difícil, estaba en videollamada con mis hijos y con mis dos nietos, que nunca me imaginé ver cómo estaban llorando, te parte el alma porque son el motor de mi vida y son de las cosas que no prevés porque nunca te preparas para la muerte”, contó.

Con terapia, Osorio ha recuperado la fuerza lentamente, y aseguró que esta experiencia le cambió la vida.

“Ahorita apenas estoy como agarrando fuerza con ejercicios y con todo eso. Estamos en proceso de terapia, pero quiero decir que le cambia a uno la vida, con esta vivencia, valoras mucho la vida”, agregó el productor.