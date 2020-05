Tras Snyder Cut piden versión completa de "Suicide Squad"

Después de que se anunciara que el Snyder Cut de "Justice League", David Ayer felicitó a su compañero por conseguir su cometido.

"Felicidades, te lo mereces", colocó en su cuenta de Twitter.

Congratulations you deserve this. https://t.co/kdBitCcJ2H — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 20, 2020

Minutos después, el director compartió una imagen de su versión del Joker, protagonizado por Jared Leto, junto con el mensaje "I am different, fuck your opinion".

Esta publicación desató la emoción de sus seguidores, quienes han comenzado a creer que su corte de "Suicide Squad" podría salir al igual que el de "Justice League".

"Suicide Squad" se estrenó en agosto del 2016; sin embargo la película tuvo algunas modificaciones antes de estrenarse y entregó una película "diferente" a lo que había mostrado Ayer en los avances de la cinta.

Las críticas fueron negativas a tal grado que la marca de cómics decidió cancelar una posible secuela.

A pesar de que DC ya está trabajando en un reinicio de esta franquicia a cargo de James Gunn, los seguidores de estos antihéroes tienen la esperanza de poder ver el "Ayer Cut".