Transmitirán concierto de Prince por YouTube en apoyo contra el coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- En los próximos días los fanáticos de Prince podrán disfrutar de una transmisión de uno de los conciertos más populares del cantante fallecido.

The Prince Estate, en asociación con YouTube, organizará un evento de transmisión de tres días de "Prince and the Revolution: Live", el legendario concierto filmado hacia el final de la gira "Purple Rain" en Syracuse, NY, el 30 de marzo de 1985, según información de Variety.

El programa estará disponible en el canal oficial de YouTube de Prince solo por tres días, comenzando el viernes 14 de mayo y continuando hasta las 11:59 pm del domingo 17 de mayo.

En colaboración con YouTube y Google, el evento de transmisión se realizará en apoyo del COVID -19 Fondo de Respuesta Solidaria para la Organización Mundial de la Salud (impulsado por la Fundación de las Naciones Unidas y la Fundación Suiza de Filantropía). Las donaciones de los espectadores incluirán un componente correspondiente de Google (Google.org igualará $ 2 por cada $ 1 hasta $ 5 millones).

El concierto, que se lanzó originalmente como un video VHS y se agotó durante mucho tiempo antes de ser reeditado como parte de la edición de lujo "Purple Rain" en 2017, está cargado de éxitos como "Let's Go Crazy", "When Doves Cry". "I would Die 4 U", "Purple Rain", "1999" y "Little Red Corvette", así como rarezas como "Possessed" y "How Come U U Call Me Anymore".

Un álbum de audio del concierto también se lanzará a los servicios de transmisión el viernes 15 de mayo.