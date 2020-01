La saga de "Transformers" tendrá dos nuevas películas

LOS ÁNGELES.- "Transformers", una de las sagas de acción más exitosas de la historia del cine, prepara una expansión más ya que hay en marcha planes para dos nuevas películas, informaron medios estadounidenses.

Por un lado, el estudio Paramount ha contratado al guionista James Vanderbilt para que escriba una de esas dos continuaciones.

La carrera de Vanderbilt incluye cintas como "Zodiac" (2007), las dos películas de "The Amazing Spider-Man" (estrenadas en 2012 y 2014) y "Murder Mystery" (2019).

El segundo proyecto en marcha para "Transformers" tendrá la firma del guionista Joby Harold, que escribió "King Arthur: Legend of the Sword" (2017) y que este año estrenará la cinta "Army of the Dead" que ha dirigido Zack Snyder.

Por ahora no se ha confirmado oficialmente detalles de las tramas de estas dos películas ni qué actores y directores podrían estar involucrados en las mismas.

Esta saga, impulsada por el siempre espectacular director Michael Bay y que ya cuenta con seis películas en su haber, ha recaudado en todo el mundo casi 5 mil millones de dólares. En 2018, la saga tuvo su última entrega hasta la fecha, "Bumblebee".

Por el momento no existen más detalles sobre los dos guiones que están siendo desarrollados para Transformers, Vanderbilt y Harold son los únicos nombres hasta ahora confirmados.