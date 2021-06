"Transformers 7": se revelan detalles de la nueva película

CIUDAD DE MÉXICO. – La próxima entrega de la saga “Transformers” ya tiene nombre y es: “Transformers: Rise of the Beasts”. Luego de seis exitosas películas, Paramount Pictures anunció que pronto llegaría la séptima entrega de la saga protagonizada por Optimus Prime.



El nombre de la próxima entrega lo anunció el director del film, Steven Caple Jr., junto con el productor de la película y sus dos protagonistas, los actores Anthony Ramos y Dominique Fishback.

En la nueva cinta, Ramos será un exmilitar llamado Noah que siempre está en apuros, pero es un genio de la tecnología. Fishback por su parte, dará vida a Elena, la investigadora del museo.

OFICIAL: #Transformers: Rise of the Beasts es el título del reboot de la franquicia. La cinta tendrá como villanos a los #Terrorcons. Comenzará sus filmaciones en Perú próximamente ���� pic.twitter.com/o14ZUAKBEj — Gaby Meza - ���� (@GabyMeza8) June 22, 2021



Detalles sobre la nueva película



Por motivo del próximo estreno, Paramount organizó un evento virtual para un pequeño grupo de medios, en los que destacó algunos detalles únicos de la película, entre ellos, revelaron que la fecha de estreno de “Transformers: Rise of Beasts” está previsto para el 24 de junio de 2022. Además, agradecieron a las autoridades peruanas por permitirles grabar en Machu Picchu, pues la película se desarrollará en Brooklyn, Nueva York y Perú.



“Rise of the Beasts” no será un reboot como se esperaba, sino que se trata por el contrario de una precuela, y está conectada directamente con Bumblebee, la cual, fue desarrolla en la ficción en 1984.

#OrgulloPeruano ¡El Perú en los ojos del mundo! ������Paramount Pictures confirmó que nuestro país será uno de los lugares de rodaje de la nueva saga de "Transformers: Rise of The Beasts". #FilmInPeru #MarcaPerú pic.twitter.com/u2nHcnYopQ — Marca PERÚ (@marcaPERU) June 22, 2021



Con respecto a los protagonistas “no humanos”, los Autobots, como Optimus Prime, lidiarán con nuevas incorporaciones a la saga como los Maximals, los Predacons y los Terrorcons. Sobre los antagonistas, los directores de la película revelaron que el villano no será Megatron, sino Scourge.



Queremos darle algo nuevo a la audiencia. Yo diría que ya hemos desgastado la batalla entre los Autobots y los Decepticons. Tuvimos que encontrar un nuevo set de villanos y prioridades, los Autobots deberán salvar al mundo y en este caso los Maximals. Si ya has visto las demás películas, aquí verás villanos nunca vistos y muchos elementos que anteriormente no habíamos tocado”, revelaron.