Tráiler de serie sobre Armie Hammer expone canibalismo y escándalos

Ciudad de México.- El actor Armie Hammer quien gozaría de su posición en la industria del cine tras haber participado en cintas como La red social, Call me by your name, se dio una sacudida cuando trascendieron acusasiones de abuso que lo orillaron a huir de Hollywood.

Tras dicho escenario, Discovery+ optó por lanzar House of Hammer, una docuserie que analizaría las acusasiones contra Armie.

Por lo que recién se publicó el trailer de proyecto el cuál tendría tres episodios donde se narra las acusaciones contra Hammer y el legado de la dinastía Hammer.

Las denuncias

En la docuserie aparecen Courtney Vucekovich y Julia Morrison, dos de las exparejas del artista de 35 años que lo denunciaron, compartiendo mensajes de texto y notas de voz sórdidas que aseguran haber recibido por Hammer.

Al principio sentí que todo era perfecto; fue increíble. Pero luego las cosas cambiaron. Él empuja tus límites poco a poco. Eres suya, completamente... Él dijo: ‘Soy cien por ciento caníbal. Me estoy volviendo loco’

Cuenta Vucekovich en el avance.

Conjuntamente, Courtney relata en otro momento que en una ocasión Armie la ató hasta que quedó “completamente inmovilizada”. Y entre lágrimas confesó: “estuve cerrando los ojos hasta que terminó”.

El estreno

Por otra parte, el proyecto que se estrenará el próximo 2 de septiembre contará con la participación de la tía del actor, Casey Hammer, quien analiza la historia de los consanguíneos más cercanos de su famoso sobrino.

“Cuando todo esto salió a la luz sobre Armie, no me sorprendió. Simplemente no te despiertas y te conviertes en este controlador oscuro, abusador. Este comportamiento está muy arraigado”, subrayó Casey en el tráiler oficial de la docuserie.