“Traicionera, mentirosa”: Niurka se le lanza a Raquel Bigorra por la veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos ya ha demostrado que, cuando se trata de opinar sobre alguien, no tiene filtros para decir lo que realmente piensa. Por eso, cuando le pidieron hablar acerca de Raquel Bigorra, dejó salir todo su desprecio hacia ella.

Y es que, en un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, la vedette cubana lanzó su veneno en contra de la presentadora televisiva, luego de que ésta violara la veda electoral el pasado 6 de junio, mostrándose a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De Raquel Bigorra yo no opino nada. Yo doy mi opinión, que es muy importante y muy valiosa a quién vale la pena. A la persona traicionera, mentirosa, desgraciada, persona ingrata (no)", dijo Niurka Marcos.

“DE ELLA NO QUIERO SABER NADA”: NIURKA

La actriz de “Salomé” y “La Fea más Bella”, dijo que está agradecida porque la vida le ha permitido alejarse de “personas ingratas”, razón por la cual dejó en claro ante los medios que no quiere volver a saber nada sobre Raquel Bigorra.

"Mi vida está llena de personas ingratas, estuvo o ha estado. Ahora no, porque gracias a mi santito, a mi Diosito y a mis amistades me quitan de al lado mío toda la mierda. De ella no quiero saber nada", finalizó.

Cabe recordar que Romina Marcos, hija de Niurka, también fue una de las famosas que promoció el voto para el PVEM, y su madre la defendió al decir que ella es una joven independiente que no le rinde cuentas a nadie. Sin embargo, la joven ofreció una disculpa pública.