Toy Story cumple 25 años de su estreno

TIJUANA, B.C.- El amor, la amistad, el apego y más es parte de lo que dos generaciones han vivido en estos últimos 25 años con “Toy Story”, cinta que hoy llega a un cuarto de siglo.

Woody y Buz Lightyear saltaron a la pantalla grande el 22 de noviembre de 1995 gracias a la creatividad de John Lasseter, y su aportación a la animación en la pantalla grande.

La historia relata los celos y el pleito entre los dos juguetes los lleva a quedar atrapados en la casa del vecino, un niño cruel que ama destruir juguetes, y descubren que deben dejar sus diferencias de lado y trabajar juntos para poder volver con su niño antes de que se mude y lo pierdan para siempre.

Lo que ahora es una de las sagas más exitosas de los últimos tiempos con cuatro secuelas, y el par de amigos que se convirtieron en héroes a pesar de que, por momentos fueron torpes e inocentes, siguen siendo de los consentidos.

Pero qué recordamos más de esto, un intrépido vaquero, un muñeco de trapo con su estrella de sheriff, y una frase única: “Hay una serpiente en mi bota”.

Un superhéroe espacial, que logró sobrellevar una amistad que al inicio se daba entre pleito, un personaje que dio todo por su amigo llegando “al infinito y más allá!

También hay otras frases que se pueden recordar como: “Eso no es volar, eso es… ¡Caer con estilo!”, “Ser juguete es mejor que ser un guardián del espacio”, “!Nos has salvado, estamos agradecidos!” O “Cuando alguien me amaba, todo era tan feliz…”.

Estos son otros detalles del filme

John Lasseter, el director de Toy Story necesitó casi 15 años para desarrollar la película.

Lasseter crea una de las sagas más exitosas de la gran pantalla, que elevó el estatus del cine animado y que evolucionaría en cuatro entregas.

Desde que Woody y Buzz aterrizaron en las salas de cine en 1995, como el primer largometraje totalmente animado por ordenador.