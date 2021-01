¡Touchdown! Justin Timberlake sigue siendo el rey del medio tiempo de Super Bowl

ESTADOS UNIDOS.- Estamos a una semana de presenciar el evento deportivo más visto en Estados Unidos, en donde The Weeknd hará su debut como anfitrión del medio tiempo del Super Bowl LV; de la NFL, partido en el que Tampa Bay se enfrentará a Kansas City. El debut de este artista nos hace recordar a quién ha tenido más participaciones en la historia de este evento: Justin Timberlake.

El también llamado Príncipe del Pop, nació un día como hoy, 31 de enero, pero de 1981 en Memphis Tennessee, ciudad que también vio nacer a otro icono musical, Elvis Presley. Justin ha tenido una de las carreras más largas de la industria, pues empezó a vivir del canto desde 1994, cuándo protagonizó junto a Britney Spears, Christina Aguilera, Ryan Gosling y JC Chasez, El Show de Mickey Mouse.

Haber estado entre este grupo de artistas tan talentosos, le dio paso para que se uniera a una de las boybands más exitosas de la década de los noventa y de los dos mil, *NSYNC, junto con su compañero JC Chasez.

La banda tuvo un éxito comparable y en ocasiones mayor que el de sus eternos rivales, Backstreet Boys. Canciones como Bye Bye Bye, It’s Gonna be Me o Pop los llevaron a la cima, e incluso llamaron la atención de Michael Jackson, con quién tuvieron una relación profesional muy cercana. Para el año 2001, el grupo se presentó junto a Aerosmith, Mary J Bigle y Britney Spears, para ambientar el medio tiempo del Super Bowl de ese año.

La banda liderada por Steven Tyler interpretó canciones de *NSYNC y la boyband le regresó el favor y cantaron las suyas. Este show está considerado como uno de los mejores para sitios como Rolling Stones o BBC.

Después de su paso por la boyband, Timberlake decidió convertirse en solista y darle un giro a su carrera al lanzar Justified, con un sonido diferente a lo que logró junto a *NSYNC, con canciones como Cry me a River o Rock Your Body, esta última fue la protagonista de su segunda presentación en el medio tiempo del Super Bowl, en 2004, en el todavía recordado accidente de guardarropa, cuándo el cantante arrancó una parte del vestuario de Janet Jackson y mostró uno de sus senos ante millones de televidentes.

Tanto Janet Jackson cómo Justin Timberlake han hablado al respecto. “Fue un accidente, pero siento que sí me dejó sola y todo el mundo me echó la culpa a mí”, expresó Janet en una entrevista en 2006 con Oprah Winfrey. Por otra parte, Justin dijo en 2007: “Fue injusto. Si lo consideras como un 50-50, sólo el 10% de la culpa fue hacia mí. En Estados Unidos la gente es dura con las mujeres, y son aún más duras con las personas de color”.

Con el paso del tiempo, Timberlake lanzó cuatro álbumes más: FutureSex/LoveSounds, The 20/20 Experience, The 20/20 Experience 2 of 2 y Man of the Woods; participó en películas como El precio del mañana y La red social; ha ganado cuatro premios Emmys y 10 premios Grammy, además de haber sido nominado a un Oscar por mejor canción original con su éxito Can’t stop the Feeling en la película Trolls.

Su tercera participación en el medio tiempo del Super owl fue hace tres años en Minnesota, la ciudad natal de Prince, a quién Justin le hizo un pequeño homenaje al cantar I would die 4 you con una proyección digital en el estadio y alumbrando las calles de Minneapolis con el color característico de Prince, un morado que a su vez formó el símbolo que identifica al difunto artista.

Esta presentación recibió críticas negativas a comparación de sus anteriores participaciones. En la actualidad, Justin Timberlake confirmó el nacimiento de su segundo hijo con la actriz Jessica Biel; está por protagonizar una nueva película para la plataforma de streaming, AppleTV, llamada Palmer; y también informó que está por terminar su nuevo álbum, aunque no dio a conocer una fecha de lanzamiento aún.