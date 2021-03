Tori Spelling y Jennie Garth responden a las acusaciones de su excompañera de “Beverly Hills 902010”, Vanessa Marcil, quien afirma que había “malicia” en el set de grabación

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 21 años de haber finalizado la exitosa serie “Beverly Hill 90210”, todavía sigue dando de qué hablar, en especial sus dos famosas coprotagonistas Tori Spelling y Jennie Garth, a quienes señalan de “malosas”.

El mes pasado, la actriz Vanessa Marcil, quien obtuvo el papel de la prima del personaje que hacía Tori Spelling en las temporadas nueve y diez, que fue grabada entre 1998 y 2000, reveló en un Instagram Live que había “maliacia” en el set de grabación por parte de Tori y Jennie, por lo que tuvo que renunciar, publicó el Daily Mail.

Me sentí tan dolida cuando estaba trabajando allí que sentí que la malicia y que no me agradaran. No me lo esperaba. (Jennie Garth) dijo: ‘¿Quizás ayudaría si no caminaras como alguien a quien no le agradas?’ Así que me di cuenta de que tal vez me lo había tomado tan personalmente... que no agrada”, dijo.

Según la publicación, Marcil continuó diciendo que el comportamiento de Tori y Jennie era sólo un reflejo de cómo se sentían consigo mismas y ni siquiera significa que sean malas personas, sino que simplemente no tuvieron espacio para ella en ese momento, pero se lo tomó tan personal que decidió renunciar.



Tory y Jennie responden

En el último episodio del podcast “9021OMG” que realizaron la pareja de actrices, Tori Spelling, de 47 años de edad; y Jennie Garth, de 48, quien habría hecho el personaje de Donna defendió a su amiga y aseguró que ella no habría sido capaz de decir esas cosas.

“¿Qué diablos significa eso? Voy a dejar constancia de que no dijiste eso. No importa cómo lo exprese, tiene una connotación negativa. Tú y Vanessa no estaban tan unidas. Interpretó a mi prima; Trabajé mucho con ella. No recuerdo que ustedes hayan tenido tantas interacciones. No creo que te tomes la decisión de decir: ‘Por eso te comportas como alguien a quien no le agradas, por eso no les agradas’”, externó Spelling.

Por su parte, Garth aseguró que no recordaba esa interacción que había tenido supuestamente con su excompañera Marcil y destacó que siempre ha habido mucha competencia en el mundo del espectáculo, especialmente entre mujeres, pero las cosas son distintas en la actualidad.

“Siempre ha existido esta energía de un entorno competitivo (en el mundo del espectáculo), especialmente entre las mujeres y eso ha cambiado ahora de una manera hermosa, y ahora el mensaje es diferente", expresó.

Tori aseguró que a lo que recuerda, Vanessa Mercil siempre fue una chica increíble, que siempre llegaba a los llamados guapa, segura de sí misma, profesional, buena actriz y nunca faltó.

“No recuerdo que lo pasara mal, pero no sé qué estaba pasando por dentro'', añadió.



También Jessica Alba

El año pasado, Jessica Alba, quien apareció en dos episodios de la exitosa serie de los 90’s, reveló que mientras trabajó en 902010 , ni siquiera se le permitió mantener contacto visual con las estrellas mientras estaba en el set de grabación.

En aquellos momentos Jennie Garth comentó que ella es la que había tenido todas las escenas con ella, pero no recordaba que le hubieran prohibido mirarla a los ojos.

“Tenía todas las escenas con ella. Si alguien no quisiera que le miraran los ojos, habría sido yo, pero no lo recuerdo porque tengo el peor recuerdo del mundo. De los vagos recuerdos que tengo de trabajar con ella, solo recuerdo que ella era súper talentosa. Era muy joven y realmente dulce. No me sorprende que haya tenido tanto éxito”, apuntó.

Jason Priestley y Christine Elise son algunos de los miembros del elenco de 90210 que también han respondido a las afirmaciones de Alba.