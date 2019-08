Top 10 de películas más esperadas para este otoño

HERMOSILLO, Sonora.- Este otoño será muy prometedor en cuanto al cine se trata y es que Hollywood nos trae a dos famosos y temibles payasos, además nos muestra a un clon de Will Smith, por si fuera poco, tendremos la oportunidad de ver a Brad Pitt en el espacio. Todo esto tan sólo en la próxima temporada.

Es por eso que realizamos un conteo en el que te hablamos de las 10 películas más esperadas y prometedoras de otoño.

1.- 'It: Capítulo dos' (6 de septiembre)

Estrellas: James McAvoy, Jessica Chastain y Bill Hader

Director: Andy Muschietti.

Veintisiete años después, Pennywise está de vuelta en Derry (Maine, Estados Unidos) y los niños que lo derrotaron deben hacerlo una vez más ahora convertidos en adultos, con vidas hechas aunque nunca satisfactorias por la experiencia traumática del pasado que deberán revivir para encontrar finalmente la salida a esa responsabilidad, una que eligieron llevar durante tantos años.

2.- ‘Hustlers' (Sept. 13)

Stars: Jennifer Lopez, Constance Wu and Cardi B

Director: Lorene Scafaria.

Jennifer López, Cardi B, Keke Palmer, Constance Wu y Lili Reinhart interpretan a un grupo de strippers de Manhattan que, inspiradas por un polémico artículo publicado en el New York Magazine, deciden planear una venganza contra sus clientes adinerados de Wall Street. Julie Stiles se meterá en la piel de Jennifer, la periodista que destapa todo el complot y cuyo personaje está basado en la misma guionista del proyecto Jessica Pressler.

3.- ‘Ad Astra' (Sept. 20)

Stars: Brad Pitt, Tommy Lee Jones and Ruth Negga

Director: James Gray.

El veterano astronauta Clifford McBride (Tommy Lee Jones) desapareció hace más de 20 años en una misteriosa y patriótica misión en el espacio en busca de vida extraterrestre en el planeta Neptuno. Su hijo Roy (Brad Pitt), también astronauta, no ha superado su misteriosa pérdida y aún guarda la esperanza de poder volver a verle.

La NASA aprovechará este anhelo y motivación de Roy para ponerle al frente de una arriesgada misión espacial. En ella podrá descubrir qué es lo que le ocurrió exactamente a su padre y afrontar una desconocida amenaza que ha puesto en riesgo la permanencia de la humanidad en nuestro sistema solar. Un viaje en el que descubrirá las verdaderas intenciones de la misión original de su padre y sus catastróficas consecuencias.

4.- ‘Downton Abbey' (Sept. 20)

Stars: Michelle Dockery, Maggie Smith and Hugh Bonneville

Director: Michael Engler.

Condado inglés de Yorkshire, principios del siglo XX. En la casa de campo de Downton, vive la familia aristocráta Crawley y sus sirvientes. Los acontecimientos más destacados de la historia, en las postrimerías de la época eduardiana (1901-1910), tienen un importante efecto en sus vidas. Como por ejemplo que, a raíz de un suceso como el del hundimiento del Titanic, la familia Crawley se ve en una encrucijada. Su futuro heredero ha muerto en este suceso, y como no tienen hijos varones, sólo tres hijas, estas no pueden heredar. Este vuelco de la fortuna no agradará a los miembros de la familia ni a los criados.

5.- 'Joker' (Oct. 4)

Stars: Joaquin Phoenix, Robert De Niro and Zazie Beetz

Director: Todd Phillips.

El Joker como nunca lo habíamos visto, rompiendo los estereotipos sobre lo que sabíamos de este personaje. Una historia de orígenes sobre este icónico villano y archienemigo de Batman. La indagación en la vida de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre rechazado por la sociedad que pasaría a ser conocido como Joker.

6.- 'The Addams Family' (Oct. 11)

Stars: Oscar Isaac, Charlize Theron and Chloe Grace Moretz

Directors: Conrad Vernon and Greg Tiernan.

Vuelve la peculiar y macabra familia Addams. Un clan liderado por Morticia, diabólicamente devota de su esposo e hijos, y Gómez, un elegante y siniestro padre, apasionadamente enamorado de su esposa. Sus hijos son Miércoles, una brillante y siniestra adolescente con mucho ingenio, y Pugsley, un amenazador niño de 10 años al que le encanta cualquier tipo de maldad que pueda encontrar. Además, la familia se completa con el alegre y caótico tío Fétido y la abuela Addams, a la que le encanta que sus nietos disfrutan de sus galletas en forma de murciélagos y calaveras. Eso sí, en esta ocasión tendrán que hacer frente a una archienemiga: Margaux Needler.

7.- 'Gemini Man' (Oct. 11)

Stars: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead and Clive Owen

Director: Ang Lee.

Demasiado mayor para seguir en el negocio, un asesino a sueldo (Will Smith) decide retirarse. Pero la jubilación no le va a resultar tan fácil como pensaba, pues un clon suyo, mucho más joven, con las habilidades menos atrofiadas que las suyas y con la capacidad de anticiparse a sus movimientos, va a por él para acabar con su vida. Así, el asesino original tendrá que luchar su última batalla contra sí mismo.

8.- 'Jojo Rabbit' (Oct. 18)

Stars: Scarlett Johansson, Sam Rockwell and Roman Griffin Davis

Director: Taika Waititi.

Jojo Betzler es un muchacho de diez años que ha estado toda su vida ridiculizado por sus compañeros y con una madre que no ha llegado a comprenderle de la forma que a él le habría gustado. Jojo intenta encajar en la nueva Alemania que se abre ante él: un país en el que el régmen fascista está a punto de apoderarse del mismo. Con el objetivo de conseguir algo de ayuda, el niño se inventa a un amigo imaginario que le guíe por su vida. Este resulta ser Adolf Hitler.

9.- 'Maleficent: Mistress of Evil' (Oct. 18)

Stars: Angelina Jolie, Elle Fanning and Michelle Pfeiffer

Director: Joachim Ronning.

Una nueva aventura de fantasía. Varios años después, continúa la relación entre la villana Maléfica y la princesa Aurora. El complejo vínculo entre la malvada hada de grandes cuernos y la joven que será la futura reina evoluciona, mientras ambas hacen nuevas alianzas y se enfrentan a diferentes adversarios, sin olvidarse de proteger a las criaturas mágicas que residen en su reino.

10.- 'The Irishman' (fall)

Stars: Robert De Niro, Al Pacino and Joe Pesci

Director: Martin Scorsese.

Frank Sheeran (Robert De Niro), más conocido como El irlandés, es un asesino a sueldo de la mafia al que se le atribuyen más de 25 asesinatos relacionados con el hampa. Al final de su vida, Sheeran afirmó haber estado involucrado en el asesinato de Jimmy Hoffa (Al Pacino), el poderoso jefe del sindicato de camioneros. Hoffa desapareció el 30 de julio 1975 y no fue declarado legalmente muerto hasta el 30 de julio de 1982. Su asesinato aún sigue siendo una incógnita y es uno de los misterios sin resolver más famosos en la historia de EE.UU.

Con información de Sensacine.