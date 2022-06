Toño Mauri se siente cercano a Dios tras salida del hospital

Ciudad de México.- El actor Toño Mauri habría reflexionado sobre los últimos años y su fe tras haberle hecho frente a las complicaciones que tuvo después de haber padecido covid-19.

Toño se dijo ser un hombre creyente ya que a lo largo de su vida habría vivido situaciones que lo habrían acercado a Dios.

Han pasado muchos acontecimientos en mi vida, muy cercanos a Dios […] en lo personal he tenido muchas experiencias cercanas con Dios, he tenido esa sensación y esa cercanía de sentirlo cuando más lo he necesitado... y ahora que ha pasado todo esto en mi vida, se me forzó toda esa fe, toda esa fuerza, de sentir que alguien está conmigo en los peores momentos, en los momentos más difíciles, además de mi familia obviamente, de mi esposa, que no se ha separado ni un segundo de mí, de mis hijos, pero esa presencia de Dios es constante a la hora de dormir, a la hora de comer, a la hora de caminar, a la hora de hablar”

Contó el artista en entrevista para el programa Sale el Sol.

Se siente afortunado

De la misma manera, Toño dijo sentirse afortunado de tener este contacto con Dios por una razón primordial. “Sobre todo esta oportunidad que Dios te da para poder de alguna manera, transmitir este mensaje, porque es muy importante, yo creo que todo tiene un aprendizaje, si algo me está pasando a mí, es para dejarle algo a alguien”.

Finalmente, artista agradeció todas las muestras de cariño y apreció que ha recibido de diversos amigos del medio artístico, entre ellos Luis Miguel.

“He estado muy contento porque conforme han pasado las cosas, he tenido la oportunidad de reencontrarme con muchos amigos que hacía tiempo que no veía, o no hablaba con ellos, o no nos escribíamos, y ahora me ha servido porque realmente sí me sorprendió muchísimo encontrarme con muchos mensajes de amigos, de gente querida, y gente que no conozco, que pidió por mí, y pide por mí, y que de alguna forma siento que esta experiencia les puede dejar algo útil a todas estas personas, a mis amigos, a ustedes, a todos”, manifestó.