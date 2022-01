Toño Mauri pone en duda su participación como actor en la bioserie de Miguel Bosé

Ciudad de México.- el actor Toño Mauri continúa aprovechando la segunda oportunidad de vida que recibió hace poco más de un año luego de haber sido sometido a un doble trasplante de pulmón para poder salvarle la vida, despues de haber sufrido graves secuelas por contagio de Covid-19.

A su regreso a los foros de televisión, el artista de 57 años confesó que después de finalizar las grabaciones de la serie ‘Mariachis’, espera poder colaborar como actor en la bioserie de Miguel Bosé, de la cual es productor.

Durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando, Toño fue cuestionado por su participación actoral en la serie biográfica del intérprete de “Amante Bandido”, a lo que inmediatamente dijo:

No sé, porque todavía no sé cómo ande de aquí a febrero, que es cuando arrancamos, sí estaré por allá, empezamos en Madrid, España, y la intención es estar ahí en el arranque, pero te da muy bien los tiempos, nosotros terminamos esta serie (Mariachis) el 10 de diciembre, y ya entremos a un tema de postproducción y eso nos permite entrar a este proyecto también, que nos llega de alegría porque es un proyecto maravilloso, y entonces poder participar, aunque no actúe, poder participar en él también me entusiasma, me entusiasma por el cariño que le tengo a Miguel, por la admiración que le tengo, y sobre todo porque es un proyecto maravilloso, lleno de luz y de vivencias”

Hermético Bosé

Pero al hablar de las razones que habrían ayudado a convencer a Bosé a querer contar su vida en una serie, debido a que el cantautor es muy hermético en este sentido, Mauri considero:

“Yo creo que es parte él, de sentir esas ganas de hacerlo, porque cuando ves el tema y cuando ves más o menos cómo se desarrolla, pues es algo muy personal, son cosas muy personales que mucha gente no sabíamos o no sabemos, entonces llega un momento en la vida que ya puedes contarlas, o sea, ya has pasado por muchas experiencias y el hecho de compartirlas pues también nos da la oportunidad de conocer más a esa persona, en este caso a Miguel, que tiene una vida espectacular, o sea, es una vida en verdad muy interesante”.

Hasta el momento se desconoce la fecha en que se estrenará la bioserie de Miguel Bosé, aunque ha trascendido que se transmitirá en la plataforma Paramount+ y será producida por ViacomCBS International Networks así como Shine Iberia, Elefantec Global y Legacy Rock, de acuerdo con la publicación de Instagram que hizo Bosé hace algunos meses.