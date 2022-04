Toño Mauri apoya a Paulina Rubio tras cáncer de Susana Dosamantes

Ciudad de México.- El actor Toño Mauri expresó su preocupación y cariño por la cantante Paulina Rubio tras confirmarse que su madre, la actriz Susa Dosamantes hubiese sido diagnostica con cáncer de páncreas.

“Yo he hablado con Paulina y es una excelente hija, excelente persona y duele, pero es muy fuerte, o sea Pau y Susana, bueno Susana es… olvídate”, dijo el también productor en entrevista para el programa Sale el Sol.

Posteriormente, el actor confesó que ha hablado con Paulina sobre dicha situación. “Sí, coincidimos, y ella es una persona de muchos años, muy querida”.

Ayuda en oración

El artista de 57 años aseveró que orar en este tipo de casos ayuda mucho. '''Este proceso de Paulina, que también está pasando, fue así también de golpe, es increíble porque ves a una mujer fuerte, que está pegada con su mamá. Ella misma me dijo ‘estamos orando mucho por mi mamá, estamos toda la familia unidos, estamos con ella, estamos fuertes’, y yo lo que he notado es que obviamente ahorita es donde tienes que sacar esa fuerza”.

De igual forma, Mauri recordó el momento en que los médicos no le daban más esperanza de vida tras contagiarse de Covid-19 y cómo pudo salir avante de ese escenario negativo.

“Yo hablando con ella, lo que le digo es lo que siempre digo, yo supuestamente cuando los doctores dijeron que yo estaba a unas horas ya de morir, pues nunca hubieran pensado que aquí estoy, y aquí estoy moviéndome cuando ya no había esperanzas, cuando ya no había nada qué hacer, por eso yo hablo mucho de la esperanza, porque siempre hay algo… si la voluntad de Dios, es que ya no, en ese momento se detienen las cosas, entonces sí no hay fuerza humana que lo pueda solucionar, pero siempre hay que pensar que hasta el último minuto, hasta el último segundo se puede, entonces creo que nunca se debe de perder la esperanza de nada, así sea lo grave que sea”, recordó.

Reconoce valentía de Paulina Rubio

Asimismo, el intérprete destacó la valentía con que Paulina ha afrontado esta noticia. “Es una excelente persona, la verdad que yo la admiro muchísimo, está pegada en este momento con su mamá, con su familia, entonces esa es la fuerza que se necesita cuando estás en un caso como estos, tener a tu alrededor a toda la gente que quieres y que te quieren porque eso te da mucha fuerza. A lo mejor cuando tengo la oportunidad con alguien que está pasando por un momento difícil, que está pasando por una situación tan delicada como esto, siempre es algo que necesitamos, de la fuerza exterior, la energía”.

Cambiando radicalmente de tema, Toño Mauri reveló que ya pudo aplicarse la cuarta dosis anticovid, por lo que ahora se siente mucho más seguro contra esta enfermedad. “Me puse hoy la vacuna, la cuarta, pero ya estoy tranquilo porque tengo más protección”.