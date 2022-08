Toño Mauri aplaude la nueva imagen de Luis Miguel

Ciudad de México.- El actor Toño Mauri expresó su alegría por el nuevo aspecto que tiene su colega Luis Miguel, además de enviarle ánimos después de la difusión de las imágenes del cantante donde se ve rejuvenecido y sonriente.

Mauri dijo en la entrevista con Sale el Sol que sí pudo notar cambios estéticos de los cuales se entusiasma, pues muestran que LuisMi se encuentra estable.

Se ve un cambio y se ve muy bien [...] y creo que eso es importante porque quiere decir que hay un interés de estar presentable, estar bien y eso habla de un buen estado de ánimo, fuerza y todo. Con esto que me dices me da a entender que él está preocupado por apariencia y eso es un signo de salud”

Dijo al respecto.

Nuevos proyectos

Por otro lado, Toño contó que posiblemente Luis Miguel esté trabajando en nuevos proyectos, aun con las controversias que se desataron tras su romance con Paloma Cuevas, quien sería la ex esposa de su compadre.

“De proyectos, yo creo que él debe de estar avanzando porque obviamente después de la serie, hubo un cambio muy fuerte en la vida de Luis Miguel, un cambio positivo. Yo creo que esto lo ha motivado a trabajar, a hacer cosas nuevas. Siempre los buenos deseos de que todo salga bien, de que todo vaya bien y yo creo que lo va a lograr, es una persona muy talentosa y entregada”, manifestó.

De la misma manera, Mauri habló sobre los rumores que aseguran que entre LuisMi y su hermano Alejandro Basteri exista un distanciamiento.

“No lo sé, digo actualmente no lo sé, pero a mí me ha tocado que las veces que yo he estado ahí más al momento, ha sido buena, o sea, Luis Miguel quiere mucho a Alejandro, Alejandro obviamente quiere mucho a Luis Miguel, todavía durante el proceso de la serie estaban juntos, se ven mucho, se frecuentan. La relación que yo he visto con ellos de toda la vida siempre ha sido muy buena […] se quieren mucho entre ellos, pero no sé”, detalló.