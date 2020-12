Toñita sufre de acoso sexual en su niñez

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Toñita, mejor conocida por su participación en el reality de TV Azteca “La Academia”, recuerda hoy un episodio de su vida, donde un compañero de su entonces trabajo la acosó sexualmente, ella en aquel entonces sin saber lo que pasaba.

Toñita platica que ella siempre ha trabajado, que inicio a hacerlo desde sus 10 años y fue entonces cuando un ex compañero de trabajo, que compartía labores con ella en la ferretería donde ambos laboraban, le hacía insinuaciones muy fuerte que la hacían sentir incómoda como niña.

La ex academia confiesa que ella tenia entre 10 y trece años cuando esto sucedió, que ella al no saber que sucedía hasta llego a pensar que era su culpa y cambio su forma de vestir, “Al ser una niña con pompis muy desarrolladas, me sentía mal e inicie a vestirme como niño para que no se notara mi cuerpo de mujer”, declaró Toñita.

La cantante dice que era muy pequeña para comprender lo que estaba pasando, pero le incomodaba mucho las insinuaciones que le hacía aquella persona, que en aquel tiempo tenia como 30 años. “Él si era mayor y por supuesto que estaba consiente de lo que me decía. Pasaba y me decía ‘Que rica mamacita’ y mi yo de 10 años se sentía asustada”, afirmó Toñita.

“Como toda mujer pase por acoso, estaba trabajando yo en un lugar y ya sabes, pasaba y me tocaban. Estaba muy pequeña como para saber lo que estaba pasando”, declaró la ahora madre y cantante, agregó, “Mi compañero de la refaccionaría dónde trabajaba era el acosador. El tenia 30 años, ya estaba consciente de lo que hacia”, declaró.

Toñita al no comprender lo que estaba pasando, pensó que ella tenía la culpa y tomó medidas, “Cambie mi feminidad por precaución, me vestía como niño, para ocultar mi cuerpo. Me daba terror que de niña me pasara algo”, platicó la cantante.

Ahora como madre, la cantante trata de evitar este tipo de experiencia, por lo que platica que le daba desconfianza meterla a un colegio y que su hija no se pudiera defender, por lo que espero hasta que su hija pudiera hablar y explicar lo que pasaba en su escuela, “Mi miedo como mamá era que mi hija le pudiera pasar algo y no pudiera decirme, por ello espere hasta que hablara para poder ingresarla a un colegio. Eso me hizo sentir más tranquila”. Afirmó la ex académica.