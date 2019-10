Toñita se defiende de acusaciones de acoso y de abuso de drogas

CIUDAD DE MÉXICO.- Toñita, la ex académica, quien fue contratada como juez en un concurso de talentos en un bar de Polanco, fue acusada por uno de sus ex compañeros, Sebastian Martingaste, de consumir sustancias indebidas, ahora ella se defiende en entrevista con ''Sale el sol''.

‘‘Que se haga el antidoping para empezar, espero que ahorita va estar enfriega loca metiéndose hasta el… palito para limpiar su hígado, pero se le olvida una pequeña cosa, el antidoping son tres meses’’, asegura.

Continúa diciendo que: ‘‘Se le olvidó un pequeño detalle, por prejuicios y porque ya no sé qué, ya no se puede demandar, pero yo tengo un diagnostico que se llama trastorno mixto de ansiedad con depresión, ¿a qué voy? Este tipo de cosas, por todo esto que está pasando me afecta físicamente, ahí si puedo entablar demanda’’, afirma.

La cantante también agrega que Sebastían miente al hacer tales afirmaciones en su contra y que no se preocupa pues tiene 10 personas que pueden avalar su palabra, dice sentirse tranquila porque sabe que tiene la razón.

Aclaró que nunca acosó de ninguna manera a Sebastián, cuenta que no es su tipo, y que nunca habló sobre el tamaño de su miembro.