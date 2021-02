Toñita afirma que nunca dijo que Carlos Rivera era gay

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las polémicas declaraciones que durante la semana ha estado dando Toñita, ex integrante de “La Academia” sobre Cynthia Rodríguez, a quien señaló de haberle truncado su carrera en TV Azteca tras supuestas influencias, la veracruzana fue acusada de decir que Carlos Rivera era gay.

Fue a través de una entrevista que la cantante otorgó al programa Chisme No Like, donde aclaró que jamás había dicho que su compañero Carlos Rivera era gay, sino que cuando le preguntaron que si creía lo que se decía “en los pasillos” sobre el intérprete, ella dijo “amiga date cuenta”.

Toñita es muy dicharachera, Toñita es muy alegre. Tengo amigos gays, tengo amigas ‘les’, osea, mi lenguaje es un poquito pasado de lanza. Entonces, cuando a mí me preguntan que si ellos (Cynthia y Carlos) está armado (el noviazgo) o no está armado, yo le dije: ‘Amiga date cuenta’. Pero también le digo ‘amiga date cuenta’ a mi hija y mi hija no es gay. También le digo a mis amigos heteros ‘amiga date cuenta’ y no quiere decir que sean gays”, explicó.