Toñita acusa a Cynthia Rodríguez de frenar su carrera; Así responde la ex académica

CIUDAD DE MÉXICO.- La Academia fue el reality show que se apoderó del gusto del público de TV Azteca. De sus filas surgieron grandes exponentes de la música como Yuridia, Yahir, Víctor García, Myriam Montemayor, Carlos Rivera, Toñita y Cynthia Rodríguez, pero son estas dos últimas quienes podrían estar involucradas en un escándalo mayor.

La egresada de la primera generación de este programa declaró a "Chisme No Like!" que tuvo problemas con Cynthia Rodríguez, lo que le obtaculizó varios proyectos, entre ellos el lanzamiento de un disco navideño, la respectiva promoción y la realización de un nuevo material discográfico.

Según “La Negra”, como también se le conoce a Toñita, la ahora conductora de Venga la Alegría inventó una serie de mentiras para bloquear su crecimiento artístico.

“Me dijeron (ejecutivos de TV Azteca): ‘nos vinieron a contar que amenazaste a una compañera tuya, a ella y su familia y que les ibas a causar daño’, y yo, ‘¿en qué momento dije que amenacé a su familia? ¿En qué momento yo la golpee?’ Me dijeron que yo la había querido golpear y así me la dejaron caer: ‘te vamos a quitar el disco de Pérez Botija, te vamos a quitar la promoción, te vamos a congelar seis meses, no vas a hacer el disco navideño, ya te vamos a sacar y a partir de ahorita estás congelada”, relató la cantante.

“Me fui llorando amargamente porque no podía entender cómo una persona podría hacer tanto daño a alguien... Hasta la fecha la veo, la saludo normal, ella sabe lo que hizo, no es algo que pueda ocultar”, resaltó la ex académica.