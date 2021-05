Toni Costa se pronuncia sobre su ruptura con Adamari López

TIJUANA, B.C.- La separación temporal entre Adamari López y su esposo, Toni Costa, ya fue confirmada por ambas partes.

La actriz y conductora puertorriqueña compartió un video dando a conocer la situación sentimental de ambos, y a su vez, el bailarín español también recurrió a su cuenta de Instagram.

“Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional.

“Por lo tanto, es imprescindible para mí el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad”, se lee en la misiva.

Costa, quien lleva un matrimonio de diez años junto a la boricua, así como el fruto de éste, la pequeña Alaia, ahora es precisamente para ella, para quien pide respeto.

Aunque aclara que es una separación temporal, por la que están luchando se reconstruya con la fuerza de ambos y el apoyo de Dios, piden respeto a la situación.

“La unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaia, es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad”, recalcó Acosta.

Aclaró que serán las únicas declaraciones que dará al respecto, siempre agradeciendo el respeto para Adamari, él y su hija.

La pareja inició su romance tras su participación en un reality de baile, López tiene 50 años de edad, mientras que Toni cumplirá 38 años en agosto.