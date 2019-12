Tommy Mottola manda mensaje a Mariah Carey y esta fue la reacción de Thalía

ESTADOS UNIDOS.- Tommy Mottola y Thalía son una de las parejas famosas más conocidas del mundo del espectáculo, la pareja siempre se ha mantenido estable. Sin embargo, un mensaje del esposo de la cantante rumores.

Mottola levantó las alarmas de los fanáticos debido a un cariñoso mensaje que le mandó a su ex pareja, Mariah Carey.

Cabe recordar que antes de haberse comprometido con Thalía, Tommy estuvo en pareja con la cantante Mariah Carey y estuvieron casados por cinco años.

El famoso decidió publicar una felicitación hacía Carey debido a su número uno con ‘‘All i want for christmas is you’’, y contrario a lo que muchos podrían creer, Talía no tardó en responder al respecto y se expresó con total tranquilidad ante el mensaje que su esposo había enviado a su ex.

Thalía le dio "me gusta" a la publicación de Tommy Mottola. Además, de publicar un comentario con emojis de aplausos.

El mensaje en cuestión fue muy inesperado para muchos porque hace unos meses la cantante Mariah Carey había hablado mal de Mottola, por los problemas que tuvieron en su relación.

En una entrevista para Cosmopolitan, Mariah Carey había dicho que “no tenía libertad como ser humano. Era casi como estar presa”, en referencia a su matrimonio con Tommy Mottola.