Tommy Dorfman de ’13 reasons why’ se declaró transgénero

Tijuana BC.- Tommy Dorfman, quien interpretó a Ryan Shaver en la serie de Netflix ’13 reasons why’ ha alzado la voz en sus redes de Instagram y comparte que desde ya hace un tiempo ha estado viviendo como mujer trans.

La actriz compartió cómo se sentía al respecto con la transición y de qué forma lo estaba conllevando en cuestiones de indentidad y lo que pasaría con su nombre

No voy a cambiar mi nombre. Me llamo como el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy vinculada a ese nombre, a un tío que me sostuvo mientras moría. Es una evolución de Tommy. Me estoy convirtiendo en más Tommy… No es una transición. O lo es, pero no como una idea de ir a algún sitio. Sólo que en realidad soy yo mismo