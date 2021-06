Tomás Goros comparte su experiencia luego de recuperarse de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor mexicano, Tomás Goros, rompió el silencio y se sinceró sobre su experiencia al contagiarse de Covid-19, enfermedad por la cual fue intubado en abril.



A más de un mes de haber sido dado de alta, Goros compartió en una entrevista a “Todo para la mujer” su experiencia con la enfermedad que lo llevó al borde de la muerte y narró los momentos de angustia que vivió.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



“Estuve delicado, cuando te internan es que ya tiene una situación delicada, pero cuando te dicen que te tienen que intubar, la cosa se pone tremenda. Tienes miedo, mucha zozobra de todo lo que ha pasado con la gente que han intubado, hay quien lo ha librado y quien no”, contó el actor.



Tomás Goros confesó como se contagió de Covid-19



En la entrevista, el actor de “El Señor de los Cielos” confesó que, al momento de enfermarse, se encontraba en Veracruz filmando una película, y aunque había semáforo verde, tuvo contacto con muchas personas.



Contó, además, que es ese estado tiene muchos fans, por lo que constantemente se le acercaban las personas para tomarse con él. A pesar de eso, Goros piensa que el llevar un estilo de vida saludable es lo que lo ayudó a salir adelante y recuperarse.



Quiero pensar que en gran parte de lo que me hizo librar esto es que siempre he llevado una vida sana. He sido una persona que se alimenta bien, nunca he sido fumador, no consumo drogas, sí bebo, pero con medida. Mi cuerpo creo que respondió muy bien al tremendo trauma que es tener un virus, pero de todas maneras hay riesgo”, agregó el actor.



Tomás cuenta que el pensar en su hijo lo ayudó a salir adelante



El actor hizo énfasis en que, la fuerza que lo ayudó a salir adelante fue su familia, en especial su hijo de diez años, quien estuvo presente con el actor durante el mes que estuvo en el hospital. “Era mi deber, mi responsabilidad, pienso que un niño tan chico necesita del apoyo de su padre”, comentó Goros.



Tomás también comentó cuáles fueron los primeros síntomas que presentó, los cuáles fueron dolor de estómago y dolor de cabeza. El actor reveló además que tardó en hacerse la prueba, pero que, en cuanto se enteró, les avisó a las personas de producción, pues sí hubo contagiados por Covid-19.



Para finalizar, el actor comentó que tiene muy pocas secuelas luego de contagiarse del virus, y que, poco a poco, está retomando el ejercicio: “No quedé tan dañado, hay fibrosis, pero muy leve. Te queda el mareo, dolor de cabeza, pero no he tenido problemas de confusión, de olvidarme de las cosas. Mis pulmones están respondiendo de maravilla, de repente tienes taquicardias, pero lo he superado porque ya estoy haciendo ejercicio como caminar”, concluyó Tomás Goros.