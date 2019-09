¡Tom Welling vuelve como Clark Kent!, los fanáticos no lo pueden creer

ESTADOS UNIDOS.- El nombre de Tom Welling se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que volverá a interpretar a Superman en el próximo crossover DC Arrowverse de CW.

De esta forma, Welling se unirá a otros dos actores que han interpretado al Hombre de Acero, Tyler Hoechlin y Brandon Routh que ya están listos para retratar al personaje en el crossover.

Durante el verano, se habló de que los productores de Arrowverse buscaban presentar múltiples versiones de Superman en diferentes períodos de tiempo durante el evento Infinite Earths, con Welling, Hoechlin y Routh en la lista de deseos.

Mientras que Hoechlin y Routh ya son miembros del Arrowverse, Hoechlin recurre como Superman en Supergirl, mientras que Routh interpreta a Ray Palmer / The Atom en Legends of Tomorrow de DC, lo que hace que su reclutamiento sea más fácil, lo que hizo que Welling no repitiera su papel característico.

Ahora lo hará por primera vez en una temporada de invitados cruzados, repitiendo su papel de Clark Kent y revelando lo que le sucedió al personaje casi diez años después de Smallville.

El cocreador / productor ejecutivo de Arrow, Marc Guggenheim, abordó la importancia del casting.

“Durante ocho años, Arrow se puso sobre los hombros de Smallville. En pocas palabras, no habría Arrow ni Arrowverse sin ella”, dijo. “Entonces, cuando comenzamos a hablar sobre ‘Crisis on Infinite Earths’, nuestras prioridades, fueron lograr que Tom repitiera su papel icónico como Clark Kent. Decir que estamos encantados sería una subestimación del tamaño de Superman".

Titulado " Crisis on Infinite Earths", el próximo mega-crossover unirá a toda la franquicia de la serie Arrowverse: Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Batwoman de DC, en una epopeya de cinco episodios que abarcará dos trimestres, con tres episodios. se emitirá en diciembre y las dos entregas finales debutarán en enero.