Tom Holland Podría interpretar a Link en un 'live action' de 'The Legend Of Zelda'

ESTADOS UNIDOS.- Desde hace algún tiempo se ha rumorado que Nintendo y Netflix están trabajando en un proyecto sobre ‘The Legend Of Zelda’, y ahora se ha dado a conocer que podría ser Tom Holland quien interprete al personaje de Link, según información de We Got This Covered.

Aún se desconoce si se trataría de una cinta o una serie, lo único que está seguro es que será una versión de acción en vivo, por lo que podremos ver a nuestro héroe del videjuego luchar contra Ganondorf o ¿por qué no?, usando la máscara de majoras.

Tom Holland Reportedly Eyed To Play Link In Netflix's Legend Of Zelda https://t.co/bglQrczIcI — James Hanna (@HannaTips4Tech) September 17, 2020

Esta noticia trae consigo otras dudas, como ¿en qué juegos se inspiraría la película y / o el programa de televisión?, muchos de los fanáticos del juego podrían votar por ‘Ocarina of Time’, ya que ha sidoo una de las más populares.

Cabe destacar que en 2021 se cumple el 35 aniversario de ‘The Legend of Zelda’ y aparentemente Nintendo tiene grandes planes para celebrar.