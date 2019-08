Tom Hiddleston prefiere no hablar sobre Taylor Swift

ESTADOS UNIDOS.- Tom Hiddleston prefiere no hablar de su vida personal, específicamente de la relación que tuvo con Taylor Swift.

Según un nuevo perfil del New York Times sobre el actor británico, centrado en su próximo papel en la traición de Harold Pinter en Broadway, se observa que no se le permitió al periodista preguntar sobre su romance con Taylor Swift.

Han pasado tres años desde que el actor y la ganadora del Grammy tuvieran un romance, que según se informa inspiró canciones en el álbum de reputación de Swift. La pareja viajó por todo el mundo juntos, desde Australia hasta Italia, pero después de una serie de aventuras en los titulares, Hiddleston y Swift terminaron en septiembre de 2016.

Tom Hiddleston realmente es un solcito y se merece todo lo bueno de este mundo pic.twitter.com/LLEl0uAG69 — Laru misses Loki ⊗ (@hiddlesxlarson) August 18, 2019

Ahora que han pasado tres años, la escritora del NYT, Laura Collins-Hughes, notó en el perfil que no podía preguntar sobre Swift.

"No es posible, ni debería ser posible, controlar lo que alguien piensa de ti", compartió Hiddleston en el perfil. "Especialmente si no está basado en ninguno, um ... si no está basado en ninguna realidad".

Al discutir lo que aprendió sobre la fama, Hiddleston explicó que sabe "dejar ir la energía que viene hacia mí, ya sea buena o mala", explicó.

La estrella de 38 años continuó: "Porque, naturalmente, en los primeros días asumí la responsabilidad".

"Y sí, ahora protejo mi mundo interno probablemente de una manera diferente", agregó Hiddleston. "Eso es porque no me di cuenta de que necesitaba protección antes".