Tom Hanks le regala máquina de escribir a niño buleado por llamarse Corona

AUSTRALIA.- Un niño de ocho años, llamado Corona De Vries, le escribió una carta al actor Tom Hanks, ya que el pequeño sufría de bullying porque su nombre se asemeja a “coronavirus”.

De Vries, el pasado 6 de abril decidió mandarle una carta a Hanks, para expresarle su angustia al ser acosado por sus compañeritos de la escuela.

“Escuché en las noticias que usted y su esposa habían contraído el coronavirus ¿Están bien? (...) Me encanta mi nombre, pero en la escuela la gente me llama 'coronavirus'. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así", decía el mensaje.

Al recibir esta carta, Tom quiso responderle con mucho gusto, agradeciéndole que se haya tomado el tiempo de escribirle.

“¡Tu carta hizo que mi esposa y yo nos sintiéramos de maravilla! Gracias por ser tan buen amigo, los amigos hacen que sus amigos se sientan bien cuando están deprimidos. Te vi en la televisión, a pesar de que ya estaba de regreso en los Estados Unidos, y completamente sano”, respondió.

Sorpresivamente, el protagonista de Forrest Gump, le regaló una máquina de escribir al menor, argumentando que estaría mejor con él.

“Creo que esta máquina de escribir te irá bien. La llevé conmigo a Gold Coast [ciudad de Australia] y ahora está de vuelta, contigo. Pregúntale a un adulto cómo funciona y aprovéchala para escribirme una respuesta”, agregó.

Con información de RT.