Tom Hanks dice que tuvo que pagar parte de la producción de 'Forrest Gump' de su propio bolsillo

ESTADOS UNIDOS.- Durante una reciente entrevista con Graham Bensinger, Tom Hanks habló sobre algunos de los problemas que enfrentó la producción del clásico de 1994, ‘Forrest Gump’.

El actor comentó que él y el director Robert Zemeckis pagaron por las escenas que se filmaron en la película cuando Paramount apretó el presupuesto.

Una de las escenas fue la clásica carrera por todo el país que hace Gump en medio de la película. Paramount dijo que era demasiado caro y no se podía filmar a pesar de que Zemeckis argumentó que era crucial. Cuando el estudio no se movió, Zemeckis fue a Hanks y le dijo que necesitaba que Hanks confiara en él y lo respaldara.

"Y él dijo 'Bueno, esta carrera va a costar X cantidad de dólares'. Y no era barato. Y dije 'OK'. Él dijo: 'Tú y yo vamos a dividir esa cantidad, y la devolveremos (a Paramount). Te devolveremos el dinero , pero ustedes (Paramount) van a tener que compartir las ganancias un poco más '. Que el estudio dijo "Fabuloso, genial. Está bien". Y también fue bueno para nosotros”, mencionó.

Luego hubo otra instancia, dijo Hanks, pero no especificó qué escena. “Dijeron 'El clima es tal que no podemos obtener la cobertura del seguro', dijo el estudio, 'Entonces ustedes no pueden filmar'. Y Bob y yo dijimos: 'Cubriremos el seguro'. Y lo hicimos ", recordó Hanks.

Al final, esas decisiones le valieron a Hanks un estimado de $65 millones cuando la película se convirtió en un éxito de taquilla.

El actor ganador del Oscar también notó que luchó con el personaje al principio, tanto que las imágenes de los primeros tres días de rodaje fueron desechadas.