Tom Hanks comparte foto mientras está en cuarentena con Rita Wilson

ESTADOS UNIDOS.- Tom Hanks y Rita Wilson dieron a sus fans una actualización sobre su salud después de dar positivo por el coronavirus.

El día de hoy, el actor compartió una foto en su cuenta de facebook de él y su esposa, mientras están en cuarentena.

“Hola gente. Rita y yo queremos agradecer a todos los de Down Under que nos cuidan tan bien. Tenemos Covid-19 y estamos aislados, por lo que no se lo contagiamos a nadie más”, escribió.

“Recuerde, a pesar de todos los eventos actuales, no hay llanto en el béisbol”, agregó, haciendo referencia a una línea de su icónica película “A League of They Own”.

Esta declaración la hizo solo un día después de que Hanks revelara que él y su esposa fueron diagnosticados con el COVID-19 mientras visitaban Australia.