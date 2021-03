Tom Hanks: Salva a pequeña librería de quedar en la quiebra

ESTADOS UNIDOS.- Tom Hanks fue uno de los primeros actores en hacer público que se había contagiado de coronavirus. Tuvo fiebre, congestión, fatiga y escalofríos y aunque no llegó a temer por su vida, ni la de por su mujer, Rita Wilson, que se contagió a la vez que él, la enfermedad le sirvió para concienciarse aún más sobre los peligros de esta pandemia.

Pero no solo en el ámbito sanitario, donde se mostró muy crítico con aquellos que no no hacen uso de las mascarillas ni del distanciamiento social, sino también en el económico, donde los efectos del virus están siendo también devastadores.

Es por ello, que el actor, que ofreció su plasma para colaborar en el desarrollo de la vacuna contra el COVID, también aportó su particular granito de arena para intentar reflotar una pequeña librería de barrio situada en la localidad estadounidense de Boone, Carolina del Norte, que estaba a punto de echar el cierre debido a la caída abrupta de sus ventas. Sin embargo, todo eso cambió de la noche a la mañana y las preocupaciones y las lágrimas dieron paso a los saltos de alegría y gran parte de la culpa fue del protagonista de Forest Gum.

La manera de ayudar a una empresa chica

Así, el actor en colaboración con el presentador de "The Late Night Show" Stephen Colbert se les ocurrió una idea: regalar un espacio publicitario a un negocio pequeño para que pudiese anunciarse el día de la Super Bowl (que cuenta con una audiencia de casi 100 millones de espectadores) y la librería 'Foggy Pine Books' fue la elegida.

En el spot, que fue narrado con la voz en off del intérprete Sam Elliott, famoso por ser la imagen típica del cowboy americano así como por su papel en la película de culto de El gran Lebowski, Tom Hanks hace una magnífica aparición en la que se le puede escuchar diciendo que 'Foggy Pine Books' tiene todos los géneros de libros que le interesa leer, incluidos libros sobre la Segunda Guerra Mundial, sus favoritos.

Tras el anuncio, la librería recibió en las primeras horas más pedidos de lo que suelen recibir durante todo un mes, y la lista de sus nuevos clientes iba desde Ecuador hasta Finlandia.

“Hace tres semanas nos preguntábamos cómo íbamos a pasar el invierno y ahora tengo que contratar a un par de personas más para procesar todos los pedidos adicionales” comentaba Mary Ruthless, propietaria de la librería. “Estamos increíblemente agradecidos por esta oportunidad” añadió.

Tom Hanks tiene un patrimonio estimado en 300 millones de euros y entre sus grandes hobbies figuran: coleccionar coches antiguos, relojes, libros de historia y máquinas de escribir, una rara afición que comenzó cuando tenía 19 años y que le ha llevado a reunir más de 120 modelos diferentes.