Tom Grennan lanzó nuevo sencillo ''Don't break the heart''

Tijuana BC.- Tom Grennan Lanzó el 3 de septiembre su nuevo sencillo “Don’t Break The Heart“ que forma parte de la edición ampliada del álbum número 1 de Tom en el Reino Unido, “Evering Road”, titulado “Evering Road Deluxe".



Tras el estreno de su sencillo "By Your Side" (ganador de Grammys a mejor artista y productor: Calvin Harris), Tom Grennan estrena “Don’t Break The Heart”.

“Don’t Break The Heart “ es una canción eufórica y vibrante inspirada en la pérdida, acerca del tema Grennan comentó:

Recientemente recibí la trágica noticia del fallecimiento de la madre de un amigo. Me golpeó fuerte verlo comprender lo que había sucedido, tratando de calcular la locura y la tristeza de su nuevo mundo ahora que su madre a quien amaba tanto, había fallecido. Esto, desencadenó los recuerdos de la pérdida de mi primo y mejor amigo Alan cuando era solo una adolescente, nos rompió a muchos de nosotros... La canción surgió de mí con rapidez, fue catártico en muchos sentidos: pensamientos de pérdida y desamor, lidiar con el dolor de la muerte o la ruptura de una relación o amistad. Estas son las cosas que parecen tener presencia en mi vida en los últimos años, pero lamentablemente nunca fue más fácil de navegar. Estoy agradecido de que el paso del tiempo me permita mirar atrás y recordar los buenos tiempos”



“Evering Road Deluxe” incluye temas nuevos como: “ People Always Meant To Be”, “Fade” y una versión orquestal del sencillo Top 10 certificado Brit Gold de Tom: “Little Bit of Love”, grabado en vivo desde Abbey Road. El single ha sido transmitido 200 millones de veces en todo el mundo.



Grennan es uno de los 200 artistas más reproducidos del mundo, actualmente tiene tres sencillos que encabezan las listas en el 2021: “Little Bit of Love', “By Your Side” y la canción de tendencia número uno “Let's Go Home Together” con Ella Henderson.



"Don’t Break The Heart" sigue al lanzamiento del aclamado álbum número uno del Reino Unido de Tom Grennan, "Evering Road" superando los 250 millones de reproducciones globales, el álbum ha logrado que Tom sea reconocido por importantes medios británicos como uno de los jóvenes talentos musicales brillantes del país.