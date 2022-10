Tom Felton hace confesiones sobre sus adicciones

Ciudad de México.- El actor Tom Felton, conocido por interpretar a Draco Malfoy en la saga de Harry Potter, provocó impacto al revelar por medio de un libro el motivo por el que se refugió en la bebida.

En su texto titulado, ''Beyond the wand: The magic and mayhem of growing up a wizard'', el artista dice que cada que se encontraba con Daniel Radcliffe en algún lugar público haciendo algo normal, sentían todas las miradas puestas sobre ellos, por lo que recurrieron a la bebida para sentir una sensación de normalidad.

Al igual que todos experimentamos enfermedades físicas en algún momento de nuestras vidas, todos experimentamos también enfermedades mentales... No hay que avergonzarse de ello. No es un signo de debilidad. Y parte de la razón por la que tomé la decisión de escribir estas páginas es la esperanza de que, al compartir mis experiencias, pueda ayudar a otra persona que lo esté pasando mal”

Escribió el actor en el texto de acuerdo con The Washington Post.

Oportunidades locas

Asimismo, el artista contó que al terminar su travesía como mago viajó a Hollywood en busca de trabajo, pero rápidamente se enganchó en el embriagador ambiente, que incluía ropa de diseño gratuita y coches de lujo prestados.

“Mi mundo se convirtió en un mundo de oportunidades locas, noches de fiesta elaboradas y -no hay otra forma de decirlo- de cosas geniales y gratuitas. Yo lo disfrutaba. Jade -su novia- lo disfrutó”, refiere Tom en una parte del libro.

“Llegó un momento en que no pensaba en tomar una copa mientras trabajaba. Me presentaba sin estar preparado, no era el profesional que quería ser. Pero el alcohol no era el problema. Era el síntoma”, confesó.

Posteriormente, Felton acudió a la oficina de su representante para hablar de una oferta cinematográfica, pero descubrió que la cita era una treta para que ingresara en una clínica y combatiera su adicción.

“Me conmovió la persona que menos conocía. Mi abogado, al que apenas había visto cara a cara, habló con honestidad. ‘Tom’, dijo, ‘no te conozco muy bien, pero pareces un buen tipo. Lo único que quiero decirte es que esta es la decimoséptima intervención en la que estoy en mi carrera. Once de ellos ya están muertos. No seas el duodécimo”, relató.

Sobre sus tratamientos

Al respecto de sus tratamientos, Felton dijo que en ese momento ingresó por primera vez en rehabilitación, pero aguantó menos de 24 horas. La segunda vez lo expulsaron del centro tras ser hallado en la habitación de una mujer y al cabo de unos años se dio cuenta de que no estaba bien cuando volvió a sentirse completamente “anestesiado” sin importar lo que estuviera haciendo.

“Puedo decir honestamente que fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar”, dijo sobre su tercer paso por rehabilitación. “Pero el mero hecho de haber sido capaz de admitir que necesitaba algo de ayuda, y que iba a hacer algo al respecto, fue un momento importante. Ya no me da vergüenza levantar la mano y decir: “No estoy bien’”, aseveró sobre su padecimiento.