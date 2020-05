Tom DeLonge se dice dispuesto a volver con Blink-182

Tom DeLonge, guitarrista original de la agrupación de punk rock Blink-182, aseguró que definitivamente volvería a tocar con la agrupación, pero que ellos deben “averiguar el momento”.

DeLonge fundó la agrupación en 1992 junto al guitarrista Mark Hoppus y el ex baterista Scott Raynor, abandonando la banda en el 2015.

Esta publicación del mes pasado en Instagram fue cuestionada en una reciente entrevista con Rolling Stone.

Revisaba viejas fotos y vi algunas que solo las sentí”, comenta el músico. “Sabes, hablo con Mark y Travis seguido. Acabo de hablar con Mark el otro día, y hablo con Travis cada semana o dos. Y tu sabes, me estaba sintiendo un poco sentimental, pero no hay un mensaje oculto ahí ni nada”.

DeLonge continua: “Todos quieren saber ´¿Ustedes tocaran de nuevo?’ Si, por su puesto que lo haremos. Solo debemos averiguar el momento, como funcionará para todos”.

El músico concluyó que de momento tiene otras actividades en las que debe concentrar sus esfuerzos antes de reunirse con su vieja banda, como sus “multiples proyectos de películas” y su academia “In To The Stars”, la cual se dedica a la investigación de OVNIs, así como su banda “Angels and Airwaves”.