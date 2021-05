Tom Cruise devuelve tres premios Globos de Oro

ESTADOS UNIDOS.- Tom Cruise sorprendió a conocidos y extraños luego de que se diera a conocer que devolvió tres premios Globos de Oro, en medio de las protestas contra la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Según reportan Deadline y Variety, el actor decidió regresar las estatuillas que ganó en 1996 por “Jerry Maguire” a Mejor Actor, la de “Born on the Forth of July” de 1989 a Mejor Actor y la de “Magnolia” (1999) a Mejor Actor de Reparto.

LA NBC CANELA LOS PREMIOS DEL PRÓXIMO AÑO

Este movimiento por parte del actor de "Misión Imposible" fue paralelo a la drástica decisión de la cadena NBC de no transmitir los Globos de Oro de 2022.

Esto, como parte de una serie de protestas por la falta de diversidad y comportamientos recientes de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022”, sentenció la declaración del canal.

“Asumiendo que la organización trabaje sobre su plan, esperamos estar en una posición de emitir el show en enero de 2023”, continuó.

BOICOT CONTRA LOS GLOBOS DE ORO

Varios miembros de la industria se quejaron de la HFPA luego de que un artículo publicado en febrero por Los Ángeles Time denunciara que , de los 87 miembros que componen la asociación, ninguno es de color o forma parte de alguna minoría relevante.

Por este motivo, Scarlett Johansson alzó la voz para señalar que los Globos de Oro no sólo eran racistas, sino que algunos miembros de la HFPA han participado en actos de acoso sexual en su contra.

“Como actor que promueve una película, se espera que uno participe en la temporada de premios asistiendo a conferencias de prensa y entregas de premios”, comenzó la actriz.

“En el pasado, esto a menudo significaba enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban con el acoso sexual. Es la razón exacta por la que yo, durante muchos años, me negué a participar de sus conferencias”.

La actriz de “Viuda Negra”, así como Mark Ruffalo (“Hulk”), han pedido a la industria cinematográfica abandonar estos premios hasta que se muestre un cambio real.

Asimismo, Netflix y Amazon amenazan con romper relaciones con los Globos de Oro.