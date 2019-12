¡Todos unos 'Grinch'! Famosos que odian la Navidad

HERMOSILLO, Sonora.- Navidad es una de las festividades favoritas de la gente a nivel mundial. Es una oportunidad para reunirse, convivir en familia y recordar a aquellos a quienes amamos todo el cariño que les rodea. Sin embargo, esto último no siempre es del agrado de muchos, pues aunque la mayoría de las personas aman esta celebración, hay quienes la odian.

Al igual que “El Grinch”, clásico personaje de Dr. Seuss, existen personas que no soportan estas fechas decembrinas y no ocultan su desagrado por los rituales que acompañan a éstas como las decoraciones, los villancicos, el intercambio de regalos, las posadas, entre otras cosas. Y entre esos “Grinch”, hay algunos artistas del cine, la música y la televisión.

A continuación, estos son algunos de los famosos que odian la Navidad:

OZZY OSBOURNE

No es tan raro que el artista de Black Sabbath odie la Navidad; de hecho en una ocasión dijo que se sintió feliz cuando estuvo en coma en 2003 durante la semana de Navidad.

“Estuve en coma por un tiempo, así que me perdí la Navidad, gracias a Dios. Si quiero perderme la Navidad, me subiré a mi cuatrimoto y me romperé de nuevo el cuello”, declaró a The Hollywood Reporter.

NIURKA

La actriz cubana dijo en una ocasión que esta fecha le parecía “perfecta para que la gente hipócrita escondiera las garras”. Esta declaración dio a entender a los medios y a sus fans de que ella odia la Navidad.

DIEGO LUNA

El actor mexicano de “Rogue One” confesó que su odio a la Navidad viene de cuando era niño, ya que la fecha está cercana a su cumpleaños y todos “se hacían pato” con los regalos, además de que muchos de sus amigos de la escuela estaban de vacaciones con su familia. Sin embargo, ahora que es padre, empezó a disfrutar de la festividad.

HUGH GRANT

El protagonista de “Love Actually” confesó no tener nada de espíritu navideño. De hecho, él y su padre tienen una extraña tradición para estas fechas: Viajar a algún país donde no se celebre la Navidad y permanecer ahí hasta que pase toda la euforia de esta fiesta.

NOEL GALLAGHER

El actor declaró para Variety que no odia en sí la Navidad, pues le parece indiferente la fecha. Además, si algo detesta de esta celebración, según dijo, fue que sus amigos y conocidos se acercan a él para fastidiarlo llamándole “Papá Noel”.

LADY GAGA

No es secreto que la ganadora del Óscar por “Nace una Estrella” detesta la Navidad. De hecho, la cantante hizo un video para demostrarlo. En el material decapitó una figura de Santa Claus, y dijo que odiaba todo el concepto de estas fechas.

NATALIE PORTMAN

La actriz de “Star Wars” y “El Cisne Negro” no odia precisamente la Navidad; sin embargo ella es judía, por lo que no es parte de los festejos que celebran el nacimiento de Jesucristo.