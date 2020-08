Todo queda en familia: La madre de Nodal y Belinda platican sobre la relación entre sus hijos

MÉXICO.- Tras el rumor del final de la relación entre Nodal y Belinda, fue el cantante de regional mexicano quien salio a defender su noviazgo con la cantante española, naturalizada mexicana. A través de un video compartido en su cuenta de Imstagram, Christian le deseó un feliz cumpleaños a la dueña de sus sentimientos.

“Feliz cumpleaños, mi vida ¡Te amo! Ojalá que Dios y la vida me concedan estar siempre en cada uno de ellos pa’ disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces”, escribió el sonorense de 21 años para celebrar a Belinda.

Desde que se dio a conocer la noticia, primero por las redes sociales del cantante, después confirmando los rumores desde la cuenta oficial de La Voz México, la pareja se ha mantenido en el ojo del huracán.

En varios medios de comunicación se ha debatido la noticia sobre si la relación es legítima o solo una campaña de propaganda para levantar rating en el reality de Azteca, opinión que ha dividido a los comentaristas de espectáculos.

Luego de darse a conocer que Cristy Nodal, mamá del cantautor, escribió una sentida carta a su hijo donde le expresa que desea lo mejor para él y le aconseja mantenerse siempre bien alerta ante lo que se le presente en la vida, en clara alusión al noviazgo que empieza, ahora la mamá de Belinda ha dado de qué hablar.

Belinda Schüll opinó brevemente sobre la relación de su hija con el cantante de "Adiós amor": recién llegada de España, donde se mantuvo medio año cuidando de su madre, la mamá de “Beli” fue captada arribando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la esperaba su esposo Ignacio Peregrín.

La madre de la cantante viajó hasta México para celebrar el cumpleaños de su hija este fin de semana y a su llegada fue cuestionada sobre la relación que llevan los cantantes en este momento, con lo que fue directa en su respuesta.

“Apenas voy llegando, apenas me voy enterando, pero contenta. Estoy deseando abrazar a mis hijos, regresar a casa otra vez. Yo creo en el amor mientras sea de verdad”, respondió a los medios presentes en el Aeropuerto de CDMX.

Por su lado la madre de Nodal fue muy clara y directa cuando se animó a responder directamente en sus redes a las críticas por las que esta pasando su hijo por iniciar su relación con la cantante.

“Gracias por el consejo que no pedí. Pero de mi familia me encargo yo. Mi hijo tiene 21 años donde sus bases han sido 100% bien cimentadas y donde no ocupé de nadie para criarlo, mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a juzgar su vida. Ni mi hijo, ni mi familia ni la gente que entra y está en nuestras vidas son falsas y es humano como cualquiera, no puede ir pisando nubes (…) Agradezco su opinión, pero aquí en mi cuenta no necesito que debatan si es correcto o incorrecto las decisiones que toma mi hijo, para eso allá están las páginas de chismes amarillistas”, expresó Christy Nodal.