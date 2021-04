Todo lo que debes saber sobre la entrega de los Premios Oscar 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló hace algunas semanas la lista de nominados a los Premios Oscar 2021, donde “Mank” se destacó por ser la más mencionada en 10 categorías.

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar, que reconoce a lo mejor de cine, tenía programado celebrarse en febrero, como cada año; sin embargo, debido a la pandemia, la edición 93 se llevará a cabo el próximo domingo 25 de abril de 2021 en punto de las 8PM EDT / 5PM PDT desde el Teatro Dolby en Los Ángeles por la cadena ABC.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Cada enero, la comunidad del entretenimiento y los fanáticos del cine de todo el mundo prestan atención a los Premios de la Academia.

El interés y la anticipación se acumulan en un tono febril que conduce a la transmisión del Oscar, cuando cientos de millones de amantes del cine se sintonizan para ver la glamorosa ceremonia y saber quién recibirá los más altos honores en la realización cinematográfica.

"Mank", del cineasta David Fincher, lideró este lunes con 10 candidaturas las nominaciones de los Oscar.

Detrás de “Mank”, de Netflix, aparecen media docena de cintas con seis nominaciones cada una: "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Sound of Metal", "The Trial of the Chicago 7" y "Nomadland", esta última considerada como la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.



Los nominados a los Oscar 2021 podrán viajar a EU

Los nominados a los próximos Premios Oscar finalmente podrán viajar a Los Ángeles al ser considerados como trabajadores esenciales, según una carta que la Academia de Hollywood ha enviado a los invitados de la gala del 25 de abril.

La misiva, publicada por Variety, explica las condiciones que los participantes deberán cumplir, como una cuarentena de 10 días sin contacto con personas externas y tres pruebas PCR: antes de viajar, al aterrizar y el día de la ceremonia.