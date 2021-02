“Todavía no acabo de asimilarlo, tengo la ropa del bebé preparada para su nacimiento”: Chrissy Teigen

ESTADOS UNIDOS.- Tras la pérdida de su bebé, a los cinco meses de gestación, la modelo Chrissy Teigen se encuentra en una etapa en la que está reviviendo el proceso de pérdida, ya que en estos días habría nacido su pequeño Jack.

La esposa del cantante John Legend declaró a la presentadora Ellen DeGeneres que ha sido muy difícil superar la pérdida del hijo que ella y su familia esperaban con tanto amor, por lo que aún está yendo a terapia y eso es lo que la ha ayudado a prácticamente seguir viva y no fallecer de la tristeza.

Ha sido una experiencia transformadora para mí, y de alguna manera me ha salvado. Creo que jamás habría descubierto la terapia y los beneficios de mantenerme sobria si no hubiera vivido algo así, no habría emprendido este camino que con suerte me hará sentir mejor conmigo misma y cambiar para mejor", externó.