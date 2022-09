Tocará Ozzy Osbourne en medio tiempo de juego de NFL

La leyenda Ozzy Osbourne tendrá una presentación en en el medio tiempo de la apertura de la temporada de Los Angeles Rams este 8 de septiembre en el SoFi Stadium. El espectáculo es para promocionar su lanzamiento del nuevo disco ‘Patient Number 9’, que saldrá el 9 de septiembre, un día después de su presentación.

El cantante dijo que está trabajando para recuperar su “ritmo otra vez”, y admitió que “mi equilibrio está jodido, pero tengo que seguir adelante. Quiero decir, probablemente siempre tendré una cojera. Pero no me importa, siempre y cuando pueda caminar sin caerme de cabeza. Tengo un objetivo: que el próximo verano estaré encima de los escenarios", comenta.

"Si pongo todo mi empeño en ello y aún no puedo, al menos no puedo decir que no lo he intentado”. La salida No More Tours 2 de Osbourne se ha retrasado repetidamente debido a la pandemia y los diversos problemas médicos de Ozzy y actualmente está programada para iniciar una carrera europea a principios de 2023.

Los Angeles Rams recibirán a los Buffalo Bills para dar inicio a la temporada 2022, en el primer partido de los Rams en el SoFi Stadium desde que festajaron ell Super Bowl LVI en febrero. Osbourne va a presentar sus más famosos temas.