Toby Haynes dirigirá el spin-off de Rogue One de Disney +

ESTADOS UNIDOS.- Toby Haynes, el director de televisión mejor conocido por su trabajo en el episodio de Black Mirror de temática espacial titulado "USS Callister", trabajará de nueva cuenta en un tema galáctico, pero en esta ocasión sería en uno muy, muy lejano.

Según información de The Hollywood Reporter, Haynes dirigirá el spin-off de Rogue One de Disney +. El famoso entra en la dirección después de que el showrunner y guionista de Rogue One, Tony Gilroy, optara por no dirigir sus funciones debido a preocupaciones sobre viajar desde Nueva York al Reino Unido, donde se filmará la serie, en medio de la pandemia de COVID-19. Optó por pasar el testigo a Haynes, con sede en el Reino Unido, y sigue siendo el showrunner de la serie, protagonizada por Diego Luna como Cassian Andor. El reparto también incluye a Alan Tudyk, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Adria Arjona y Denise Gough.

Además de Black Mirror, Haynes es conocido por dirigir episodios de Jonathan Strange & Mr Norrell, Sherlock, Doctor Who y la nueva serie de Amazon Utopia.

La serie sin título de Cassian Andor es uno de varios proyectos de televisión de acción en vivo que Lucasfilm tiene para Disney +, incluido The Mandalorian de Jon Favreau, que se lanza la segunda temporada el 30 de octubre, así como una serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor.