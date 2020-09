Tini Stoessel tuitea polémico mensaje que parece ir dirigido a Danna Paola

BUENOS AIRES, Argentina.- La noche del pasado martes, Tini Stoessel generó gran controversia en Twitter luego de acudir a la red social para escribir un texto que, tanto usuarios como fanáticos, señalaron que iba dirigido a Danna Paola.

“Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele”, escribió la ex de Sebastián Yatra, cuya relación se dice que terminó debido a la cantante mexicana.

El vinculo entre el texto y Danna es que la actriz de la serie Élite tiene un tema llamado “Mala fama”, el cual es uno de los más populares.

“Dicen que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche y se me pasa por la mañana.. Lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan", canta Danna en la canción.

Claro está que en un tuit después, Tini aclaró que estaba haciendo referencia a su nueva canción, “Duele”, la cual fue escrita y grabada hace más de un año y medio.

“Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla, (faltan) solo dos días”, explicó sobre el nuevo tema que tiene una fusión de tango muy interesante.