Tini Stoessel aclara chismes sobre supuesta amistad con Clara Chía

Ciudad de México.- Tras los rumores que hubo en redes sociales en donde señalaban que Tini Stoessel tenía amistad con Clara Chía, rompió el silencio y aclaró dicha situación.

En una entrevista para Sale el Sol, la cantante expresó que todo se trataba de una equivocación.

¿Clara Chía?... ¿Clara?... ¿Clara Chía es…?, ¡ay!, no sé, no, no sé, ¿estamos hablando de la actual de Piqué?, no, no la conozco. Jose trabaja conmigo, pero quizás la confundieron con Clara, no la conozco a Clara la verdad, no la conozco, pero bueno, nada”