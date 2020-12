Tina Turner destapó sus momentos más oscuros

ESTADOS UNIDOS.- Abuso sexual, abandono y pérdida; es una estremecedora entrevista, Tina Turner presentó un adelanto de su nuevo libro, "Happiness Becomes You", donde revela el lado oscuro de su vida y la travesía espiritual que le ayudó a superar todo.

La vida de una superestrella suele ser complicada debido a la fama y los excesos. Tina es un ejemplo de esto, pues desde niña vivió situaciones complicadas, como el abandono de sus papás.

Turner, quien ahora tiene 81 años, se encuentra promocionando su nuevo libro biográfico, en el que aborda los pasajes más dolorosos de su vida, en entrevista con la autora ´V´ (antes Eve Ensler), la famosa abrió su corazón y narró las amargas experiencias que vivió antes y durante el punto más alto de su fama.

En entrevista con The Guardian, "V", autora de la famosa puesta en escena "Los monólogos de la vagina", explicó que desde joven siente una profunda admiración por Tina Turner, pues asegura que sintió una conexión entre ambas y que definitivamente, fue una inspiración para crear su obra reconocida internacionalmente.



"Tal vez fue su voz voluptuosa, en carne viva, o tal vez fue el movimiento de las famosas piernas largas, la impresión de asistir a un despliegue de sexualidad femenina libre del temor que acompaña a una chica cuyo padre se metía en su cama cuando tenía cinco años. "La reina del rock'n roll" parecía tanto una chamana como una cantante. Supe instintivamente que había sufrido abuso y dolor. Los sobrevivientes tenemos una especie de radar", escribió 'V', en la nota sobre el nuevo libro de Turner.

Lo que me resultó impactante, sanador, asombroso, fue su capacidad de transformar públicamente ese dolor en poder. Vi lo que el cuerpo y el espíritu femenino podían hacer, y yo también quise hacerlo. Fue como si de repente se abriera cada portal de mi joven ser. En retrospectiva, sé que nunca hubiera escrito ´Los monólogos de la vagina´ sin que me pasara Tina Turner por la mente, aseguró.

Para Tina, hablar de su vida ha resultado una especie de compromiso con la gente que a lo largo de su vida le ha contado lo inspiradora que encuentran su forma de hacer frente a las dificultades; Turner se define así misma como una "sobreviviente por naturaleza".

"Donde vaya, me conmueve cuando la gente me dice cuánto la inspiró mi historia de vida, los desafíos que superé en mis ocho décadas en este planeta. Soy una sobreviviente por naturaleza, pero he tenido ayuda, y no me refiero al éxito o al dinero, aunque he sido bendecida con las dos cosas. La ayuda que ha sido esencial para mi bienestar, mi alegría y mi resiliencia es mi vida espiritual", compartió.

Tina reveló desde hace un par de años que su ex marido, Ike Turner la sometió a diversos abusos durante 16 años, e incluso compartió que la noche de su boda terminó en un burdel, presenciando un show sexual protagonizado por su esposo.

Por su parte, su entrevistadora, "V", reveló los pasajes que más le gustaron del libro.

"Fue este impulso vital el que llevó a su existencia el amor verdadero y la hizo atravesar el suicidio de su hijo mayor, como su propio cáncer, derrames cerebrales y otros problemas de salud difíciles". Craig Turner se quitó la vida en el verano de 2018; el verano anterior ella necesitó un transplante de riñón, que le fue donado por su esposo, el productor musical alemán Erwin Bach, con quien se casó en 2013 luego de 27 años de convivencia", dijo.

Sobre los resentimientos que Tina podría guardar, la cantante aseguró que no se da tiempo para ello, pues su vida espiritual (práctica el budismo), la ha rescatado por completo, además, considera que la resiliencia es una parte fundamental de su forma de ser.

La resiliencia y la resistencia siguen siendo mis valores más fuertes. Te cuento un secreto de la resistencia gozosa: nunca te quejes, no importa qué desafíos te presente la vida. Hace muchos años, cuando pasaba por los momentos más difíciles que me tocaron, unas mujeres muy sabias de mi grupo de canto vecinal me dijeron que nunca me quejara porque 'las quejas eliminan la buena suerte'. Concuerdo. Quejarse es una pérdida de tiempo precioso, no soluciona nada, solo te deprime. Podemos transformar cualquier situación cambiándonos a nosotros mismos primero, abriendo aún más nuestros corazones y aumentando nuestra compasión, expresó.

La entrevista también habla de la actualidad de Tina Turner, quien se ha retirado, pero sigue vigente y trabajando: "Tengo todo el tiempo del mundo para estar en casa. Tiempo para relajarme, para reflexionar y para apreciar el simple hecho de estar", relató a ´V´, y agregó "Me encanta crear proyectos nuevos, que puedo hacer a mi propio ritmo". Entre ellos que mencionó Turner, además de los musicales se encuentran los álbumes de Beyond y las nuevas producciones de The Tina Turner Musical, este libro, el tercero que publicó luego del que fue filmado y de sus memorias, "My Love Story", de 2018.