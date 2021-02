“Tina”: El nuevo documental de Tina Turner de HBO Max

CIUDAD DE MÉXICO.- Con más de 50 años de carrera artística, Tina Turner lanza el tráiler de su documental biográfico “Tina”, que será transmitido por Netflix, publicó el Daily Mail.

Fue a través de su cuenta de YouTube que la cantante, compositora y bailarina, publicó el primer tráiler de su documental que lleva más de 21 mil 400 reproducciones.

Catalogada como “La Reina del Rock”, Tina es una intérprete icónica que ha sido una inspiración para los fanáticos de la música por varias generaciones y con este último documental íntimo que se estrenará en marzo, cumple uno de sus sueños.

En el avance que por primera vez fue visto por sus seguidores el martes pasado, la cantante y actriz de 81 años se sentó para ser entrevistada sobre su vida antes y después de encontrar fama y fortuna.

El tráiler comienza con una toma de Tina en la actualidad, sentada para charlar mientras una voz fuera de cámara dice: "Esta es la primera entrevista, toma uno".

La intérprete de “What's Love Got to Do with It” hace una reflexión sobre los recuerdos que tiene de su madre desde la infancia, ya que las imágenes de su estado natal, Tennessee, pronto se transforman en clips de su vida temprana en el escenario.

Tina platica que se identifica a sí misma como una chica de un campo de algodón que le ayudó a superar la destrucción y los errores.

De fondo, su éxito icónico “Proud Mary”, es el que prevalece mientras pasan las imágenes y posteriormente finaliza con la voz de Tina diciendo: "¡Y estoy aquí para ti!".

El diario britpanico destacó que HBO adelantó que el proyecto incluye entrevistas con Oprah Winfrey y el ex presentador de MTV News, Kurt Loder, junto con la actriz Angela Bassett, quien fue nominada a un Premio de la Academia por su interpretación de Turner en la película de 1993, “What's Love Got To Do With It”.

También aparecerán en el filme el esposo de Tina durante ocho años, Erwin Bach, así como el dramaturgo Katori Hall, quien escribió “The Tina Turner Musical”, que se estrenó en Broadway en 2019.

El documental que será estrenado el próximo 27 de marzo por HBO Max, llega en un muy buen momento para la carrera de Tina, quien próximamente será ingresada al Salón de la Fama del Rock & Roll.