Timeline: Pelea y reconciliación de Taylor Swift y Katy Perry

ESTADOS UNIDOS.- Muchos conocieron la enemistad que se formó entre Taylor Swift y Katy Perry, pues aunque ya están reconciliadas nuevamente, llegó a ser una pelea muy conocida y mencionada tanto en redes sociales como en los medios de comunicación pero, ¿cómo comenzó todo?

Todo comenzó entre 2013 y 2014. El bailarín Lockhart Brownlie y dos de sus compañeros participaron en la gira de Perry California Dreams. Tiempo después se unieron al Red World Tour de Taylos. Mientras la gira de Taylor ofrecía conciertos por todas partes, Katy les ofreció ser parte del tour Prismatic y Brownlie y sus colegas dejaron a la mitad la gira de Swift para irse con la interprete de ‘’Roar’’.

En 2015, durante una entrevista con Rolling Stone, Taylor habló de un nuevo tema musical llamado ‘’Bad Blood’’ y confirmó que era inspirado en una mujer que también era cantante pop.

‘’Nunca estuve segura si éramos amigas o no. Venía a decirme cosas en las premiaciones y se iba, y me preguntaba “¿Somos amigas o es que me acaba de decir el insulto más horrible de mi vida?”. Después, comentó sobre lo de los bailarines. ‘’Básicamente trató de sabotear una gira completa de arenas. Intentó contratar a varias personas que trabajaban para mí’’.

Luego de que saliera publicada la entrevista, Katy Perry tuiteó ‘’Cuidado con Regina George disfrazada de oveja’’, refiriéndose al personaje malvado de ‘’Mean Girls’’.

Taylor mantuvo una relación con Calvin Harris que no terminaría del todo bien a mediados de 2016, pero antes de su fin, Harris tuvo un hit importante con Rihanna. En los créditos del tema, aparece una misteriosa persona de nombre Nils Sjöberg. La identidad se revelaría más tarde en TMZ, cuando ‘’una fuente cercana’’ les confirmara que se trataba en realidad de Taylor Swift.

Esto hizo molestar a Calvin Harris quien recurrió a Twitter para también sacar trapillos al sol: ‘’Sé que no estás de gira y que necesitas a alguien nuevo para enterrar como a Katy, pero yo no soy esa persona’’, escribió el cantante confirmando la enemistad entre ambas.

Un año después, en 2017, Perry publicó Witness, su quinto álbum de estudio. Uno de los sencillos promocionales es ‘’Swish Swish’’, con la colaboración de Nicki Minaj. La canción advierte a los enemigos y haters de Perry que no la busquen. Los fanáticos tomaron el tema como una respuesta a la ‘’Bad Blood’’ de Taylor.

Durante ese mismo año, Katy Perry estuvo de invitada en el Carpool Karaoke de James Corden y, sin mencionar nombres, señaló que Taylor había comenzado y que era ella quien tenía que terminarlo.

‘’Mira, para tu información, voy a comenzar, quiero que esto se sepa. Le escribí a los bailarines, dijeron que iban a checarlo con la administración de la gira. Lo hicieron y los despidieron. Intenté hablar con ella, pero no quiso’’. Para Perry, Swift era la que tenía que dar el siguiente paso. «Si ella comenzó con esto, es hora de que lo termine», agregó.



La Reconciliación.

Durante una sesión en vivo en YouTube, Kary Perry cedió y frente a millones de usuarios habló sobre Swift y quiso fumar la pipa de la paz.

‘’La perdono y siento todo lo que hice. Espero lo mismo de ella. Creo que es tiempo. La quiero y quiero lo mejor para ella. Creo que es una compositora fantástica’’, expresó.

En 2018, días antes de una nueva gira de Taylor, Perry le mandó un racimo de olivas y una nota personalizada donde le ofrecía disculpas nuevamente. Swift lo publicó en Instagram con una captura que decía «Gracias, Katy» y un par de corazones.

El 17 de junio del 2019 Taylor estrenó el video oficial de ‘’You Need To Calm Down’’, en el cual sorprendió a todos luego de que apareciera Perry disfrazada de hamburguesa, mientras ella de papas fritas. Al final se dan un abrazo.