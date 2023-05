TikTok: Fan de Taylor Swift solicita empleo de guardia de seguridad para entrar a su concierto

ESTADOS UNIDOS.- La más reciente gira de Taylor Swift, The Eras Tour, ha causado gran sensación entre sus fans.

Recientemente, la superestrella pop hizo historia en Nashville, rompiendo los récords de asistencia en el Nissan Stadium durante tres conciertos.

Son múltiples las experiencias que han compartido sus fans durante sus conciertos, y en la mayoría de ellas suceden cosas realmente especiales, como la reciente ocasión en la que una fan fue agredida por un guardia de seguridad y la intérprete de “Love Story la defendió, interrumpiendo su concierto en el proceso, y obsequiándole boletos para su próximo concierto, como forma de compensación.

No obstante, ahora un joven de nombre Davis Perrigo se ha vuelto muy popular en las redes puesto que tuvo el privilegio de presenciar el concierto de Swift en la ciudad de Nashville, de donde es originario, y la forma en la que entró al concierto sin boletos fue sorprendentemente ingeniosa.

Fan solicita puesto de guardia para asistir a concierto de Taylor Swift

Para su suerte, el joven no pasó desapercibido puesto que múltiples “Swifties”, tal como se hacen llamar las admiradoras de la intérprete, grabaron el momento donde Perrigo canta apasionadamente “I Knew You Were Trouble”, una de las canciones de Swift.

El video se volvió viral puesto que en la descripción decía que un guardia de seguridad cantó todas las canciones de Taylor Swift mientras estaba de turno.

Pese a que realmente no necesitaba el empleo, pues trabaja como contador, Perrigo repasó todas sus opciones para poder presenciar el concierto de Swift, por lo cual, al no poder conseguir los boletos, optó por postularse como guardia y, aunque no tenía permitido ingresar celular y grabar el concierto, múltiples asistentes lo grabaron por él y se viralizó.

En el video se le ve cantando y disfrutando de la canción de Taylor Swift, mientras que se mantiene firme con la vista al público y detrás de él se ve a la cantante interpretando su canción en el escenario.

Tras viralización del video, los usuarios se maravillaron por su pasión al cantar

Incluso algunos usuarios expresaron, en tono de broma, que por la pasión y entusiasmo con el que cantó, el joven se encuentra listo para casarse, aunque Perrigo ya está felizmente casado.

Mi esposa bromea diciendo que canto las canciones de Taylor Swift con tanta pasión para alguien que nunca ha terminado una relación", dijo Perrigo.

Incluso Perrigo mostró los videos a sus compañeros de trabajo.

Le mostré a alguien en el trabajo el video, diciéndole, 'Oye, este video tiene 10,000 vistas', y luego, para esa noche, ya había superado el millón. Pensé: 'Dios mío, esto se está volviendo incontrolable'", dijo Perrigo.

