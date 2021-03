Tijuanense se suma al equipo de María José en 'La Voz Kids'

Tijuana, BC.- Alexa Yutxil Hernández, originaria de Tijuana logró sumarse al equipo de María José dentro de La Voz Kids que se transmite por Azteca Uno.

Con nueve años de edad, Yutxil narró que descubrió su talento hace dos años, luego de seguir los pasos de una amiga en común que también gustaba del canto.

“Cuando yo canto siento mucha emoción, cuando estoy aburrida empiezo a cantar se me quita y me alegro, me encanta hacer feliz a la gente con mi canto”, compartió la noche del martes durante la emisión del programa.

Alexa logró que los cinco coaches voltearan su silla en la cita a ciegas y aunque cada uno, Camilo, Belinda, May y Ricky Montaner dieron sus mejores argumentos, fue “La Josa”, quien la convenció.

La pequeña tijuanense interpretó el tema “Canto a mi madre” con mariachi, y las notas que alcanzó y su timbre de voz fueron lo que más destacó.

Reconocieron todos lo afinada que es y lo mucho que transmite en su interpretación porque disfruta lo que hace.

La participante cuenta con su página de facebook bajo su nombre en la que se pueden apreciar videos con otras interpretaciones, además se hace llamar “La pequeña diva de la banda”.